合理反映不動產市場變化 中市115年公告土地現值、公告地價微幅調整

台中市地價及標準地價評議委員會審議115年公告土地及現及公告地價案。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市地價及標準地價評議委員會今（19）日召開會議，審議115年公告土地現值及公告地價。經委員會綜合考量不動產市場價格變動、公開說明會蒐集意見及整體社會經濟情勢後決議，全市公告土地現值平均調整1.26%，公告地價平均調整1.51%，以合理反映當前不動產市場價格變動情形，並兼顧民眾稅負及地方財政穩定。

地政局表示，公告土地現值每年調整一次，為土地增值稅課徵依據，內政部政策目標為公告土地現值達市價9成。台中市115年公告土地現值係依市場行情審慎調整，其中第15期大里杙市地重劃區、新八自辦市地重劃區等開發區，因重劃前公告土地現值基期較低，且已陸續完成開發及配地作業，為合理反映市價上漲幅度，於開發完成後採逐年調整方式，調幅分別為38.79%及30.90%；其餘地區則以均衡調整為原則。整體而言，115年公告土地現值平均調幅為1.26%，調整後公告土地現值占市價比例達91.05%。

地政局進一步說明，公告地價自106年起改為每兩年調整一次，作為地價稅課徵基準。依內政部規定，調整時須綜合考量當年公告土地現值、前次公告地價、地方財政需要、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等因素，並兼顧統籌分配款及地方財政自主努力度。經地價評議委員會廣納市民與各界意見、審慎討論後，決議公告地價平均調整1.51%，調整後公告地價占市價比例為10.04%。

地政局強調，考量近期關稅衝擊對工具機產業及工業區不動產交易市場造成影響，且相關產業多集中於台中市，市府在艱困經濟情勢下將給予產業最大支持。因此，對合法供工業使用之工業區及丁種建築用地，其公告地價維持不予調整，以減輕產業負擔，協助因應關稅衝擊。

地政局指出，此次調整係在兼顧地價均衡性、稅賦公平性及社會經濟狀況下所作之審慎決策。115年台中市地王仍由西屯區惠國段93地號蟬聯，公告土地現值每平方公尺為72萬元（每坪約238萬元），較114年每平方公尺71.4萬元（每坪約236萬元）微幅上漲0.84%。

地政局補充說明，115年公告土地現值及公告地價調整結果，市府將於完成相關行政程序後，依規定自115年1月1日起公告實施，屆時民眾可至市府地政局及各地政事務所網站查詢相關資訊。