合理報酬率4%到6% 投資帳戶關鍵在時間複利

朝野立委提出「新生兒投資帳戶」構想，引發關注。不同版本雖在給付方式上有所差異，但核心概念皆是透過長期投資，為孩子累積未來的教育或創業資金。投信法人認為，從理財角度來看，關鍵不在制度名稱，而在「投入時間長短」與「報酬率假設是否合理」。

投信法人表示，若要把通膨考慮進去，實際報酬率落在百分之四到六相對合理。

以立委郭國文的構想為例，孩子出生至十歲期間，每月投入兩千四百元，前十年持續加碼、之後不再投入，資金一路滾至十八歲，如果用年化報酬率百分之十來算，十八歲可以滾到約九十萬元。

藍白立委提出的版本，在出生時給付五萬元，之後滿一歲到十二歲每年給一萬，資金一路投資，年滿十八歲時，資金可達六十五萬元。

參考郭國文版本，法人指出，用貼近成熟市場經驗的年化報酬率百分之六試算，前十年在每月定期定額並同步複利下，帳戶至十歲時可累積至四十萬元；後續八年僅靠複利成長，十八歲時資產約六十萬元。若扣除百分之二通膨、以實質百分之四報酬率計算，十八歲時約落在五十萬元。

只要時間拉得夠長，即使報酬率不高，複利效果仍能逐步顯現。

不管哪種形式和報酬率，在十八歲提領時，資金都能有翻倍效果，端看初期投入金額多少。但法人也提醒，若把相同的五萬元延後至十二歲才投入，投資時間僅六年，即便報酬率維持在百分之六，十八歲時資產也僅約七萬元左右。

銀行主管認為，這類帳戶設計若能讓投資「提早開始、拉長時間」，即使採取相對保守的報酬假設，也仍有助於資產穩定成長；要留意的是外界是否對報酬率過度樂觀。從長期理財的角度來看，時間本身，才是最關鍵的變數。

