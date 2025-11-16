合理管教 母打兒屁股判無罪

高雄林姓女子管教兒子拿棍子打屁股，結果前夫發現，帶孩子驗傷並對林女提告。一、二審法官檢視當時情境，認定林女是合理管教，判她無罪，全案定讞。（本報資料照片）

高雄林姓女子和丈夫離婚後，帶著孩子搬回娘家生活，民國113年5月2日早上，林女要帶兒子上課，兒子卻在房間哭鬧，氣得林女拿棍子打了兒子屁股，結果前夫發現，帶孩驗傷並對林女提告。高雄地檢署偵辦時，認定林女在兒子屁股留下長3公分、寬2公分的瘀青，相較於兒子的年紀及行為內容而言，林女所採取的懲戒手段顯屬過當，依傷害罪嫌起訴。但一、二審法官檢視當時情境，認定林女是合理管教，判她無罪確定。

判決指出，林女和張姓前夫生有1子，2人離婚後，林女帶著兒子搬回娘家，去年5月2日早上8時許，兒子因為沒準時起床又講不聽，林女便拿棍子打兒子屁股；事後張男得知孩子被林女打屁股，氣得先帶兒子去驗傷，隨後提告林女傷害罪。

檢方認為，孩子年紀僅5歲，發育未臻成熟，林女在兒子屁股留下長3公分、寬2公分的瘀青，相較於兒子的年紀及行為內容而言，林女所採取的懲戒手段顯屬過當，依傷害罪嫌起訴。

高雄地院審理時，法官參酌在場的外公說法，可知事發起因，為兒子未準時起床，哭鬧認為是阿公要叫他起床，於起床後仍拖延不肯刷牙洗臉，講不聽林女才打他屁股，且有先口頭告誡，之後才採取以棍子打臀部的懲罰方式，再考量林女下手位置是在屁股，兒子傷勢也輕微，應屬合理管教，依據相關事證，判林女無罪。但檢方不服上訴，高雄高分院合議庭審理後，法官也認為林女未超出合理管教範圍，駁回上訴，全案定讞。