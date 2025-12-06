合理調整概念新穎 障團：不會造成雇主過度負擔
（中央社記者吳欣紜台北6日電）台鐵因未替身心障礙者合理調整就資遣勞工，遭法院判決敗訴，身障團體說，對雇主來說資遣永遠是最便利做法，但「合理調整」並不會造成雇主過度負擔，呼籲雇主改變思維。
台鐵近日發生資遣身障勞工的勞資訴訟，有一名輕度自閉症患者113年透過甄試進入台鐵工作，然而試用期一到就遭台鐵資遣，該名勞工不服提起訴訟，最後法院判定台鐵未「合理調整」就資遣欠缺正當理由，確認雙方僱傭關係存在，台鐵可上訴。
台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟告訴中央社記者，台灣有簽署身心障礙權利公約施行法，而「合理調整」就是源自於聯合國身心障礙者權利公約，是指在雇主可負擔範圍下，與身心障礙者溝通並協助員工能夠勝任職務。
劉于濟說，台灣雇主普遍問題是職缺與工作內容僵化、不擅調整，假設有一個職缺工作內容包含8個部分，去應徵的障礙者擅長其中5個，另外3個可能做不到，雇主就應考量將這份職缺障礙者做不到的部分交給其他人，而其他人工作內容中障礙者做得到的部分就轉由障礙者來負責，這就是「合理調整」。
劉于濟表示，這等於是種交互替代概念，以台鐵案例來看，台鐵可以針對該名員工同職等工作去考量，針對自閉症可能有的固著性、重複性特質安排工作、進行合理調整。
劉于濟強調，合理調整並不會增加雇主太大負擔，只是轉換思維邏輯，可思考如何讓團隊運作更好，同時讓身障者能在職務範圍內發揮能力，勞動部已有相關指引，國內也有龐大的職務再設計、身心障礙就業服務團隊，雇主都可以去諮詢。
台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，台鐵每年依政府規定開出一定比例的身心障礙職缺名額，但多是「應付」規定、沒有評估這些工作是否真的適合身障者，導致出現年年開缺、有人進來後不適應就離開的惡性循環。
朱智宇也說，台鐵多數基層主管對「合理調整」毫無概念，導致身障員工被安排在根本不適合的崗位，自己去年就接觸3個身心障礙員工類似案例，呼籲台鐵應從甄試開缺時就考量身心障礙者「合理調整」，從源頭職缺改善。
根據勞動部113年統計，國內有近120萬的身障者，勞動參與率為21.9%，調查其就業或勞動參與遇到困難，以「工作時間或內容不適合自己」最多，而遭遇困難時，多數希望雇主提供「職務內容或流程調整」協助。
由於合理調整在國內仍為新穎概念，勞動現場大多還沒認知到這是雇主責任及不清楚如何操作，為了讓工作現場更友善，勞動部7月發布身心障礙者職場合理調整行政指導，盼讓雇主透過行政指導了解、溝通對話進行評估，將合理調整融入職場。
勞動部也說，部分雇主擔心推動職場合理調整會使成本增加，但依美國「職務調整資源網絡」研究發現，很多調整如工時、職務調整不需額外花費，如果有費用支出，平均也只約500美元（約新台幣1萬5千元），而合理調整首重「合理」，也就是調整請求須與排除工作障礙相關、具有可行性及是在雇主可負擔範圍內推行，當身心障礙員工工作障礙排除後，美國調查發現員工的工作士氣、生產力與穩定性也相對提升。
勞動部表示，依照近年幾個法院判決，以及判決都會援引到的身心障礙者權利公約，雇主是有提供障礙者員工合理調整的「義務」。
勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，從這判決可見，雇主如果無正當事由而拒絕提供身障者合理調整，在此判決就認定是身心障礙歧視、違反就業服務法，因此提醒雇主注意，如果身障者有提需求，應落實調整義務。（編輯：李亨山）1141206
其他人也在看
成本加關稅夾擊！9成零售業不增聘、百貨專櫃最難招人 專家：做好2件事才有「活路」
國內零售業正承受國際局勢變動、進口關稅調升以及營運成本上升的巨大壓力 。根據 1111 人力銀行最新調查指出， 3 成 2 的零售業企業人力需求受波及，招才難度第一名是百貨專櫃業，雖接近年終旺季，但最需第一線人力的零售業鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
拋磚引玉！新光醫院明年起 全體員工加薪1800元
衛生福利部長石崇良日前接受媒體專訪透露，擬擬透過修改健保特約管理辦法，保障新進醫護起薪。新光醫院今（5日）於「台灣醫療科技展」率先宣布，將在明年為全體員工加薪1800元，平均下來每人加薪3.5％，期盼能拋磚引玉，帶動更多醫院改善醫護人員待遇。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13
桌球／中國球迷噓爆吼「支持日本的死」！張本智和贏球1手勢氣炸中國人
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近來風波逐漸擴大，如今甚至延燒到體育界，日本華裔桌球運動員張本智和近日在中國成都舉行的「桌球混合團體世界盃」出賽時，遭中國球迷大吼「支持日本人的死」，張本智和贏球後將手放在耳朵邊，比出「大聲點」的手勢回應現場中國球迷。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 38
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 41
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 81
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 97
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 260
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 16 小時前 ・ 9
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 169
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 96
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 361
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 11
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 196
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 494
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 84
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 77