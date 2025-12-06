合理調整概念新穎 障團：不會造成雇主過度負擔

（中央社記者吳欣紜台北6日電）台鐵因未替身心障礙者合理調整就資遣勞工，遭法院判決敗訴，身障團體說，對雇主來說資遣永遠是最便利做法，但「合理調整」並不會造成雇主過度負擔，呼籲雇主改變思維。

台鐵近日發生資遣身障勞工的勞資訴訟，有一名輕度自閉症患者113年透過甄試進入台鐵工作，然而試用期一到就遭台鐵資遣，該名勞工不服提起訴訟，最後法院判定台鐵未「合理調整」就資遣欠缺正當理由，確認雙方僱傭關係存在，台鐵可上訴。

廣告 廣告

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟告訴中央社記者，台灣有簽署身心障礙權利公約施行法，而「合理調整」就是源自於聯合國身心障礙者權利公約，是指在雇主可負擔範圍下，與身心障礙者溝通並協助員工能夠勝任職務。

劉于濟說，台灣雇主普遍問題是職缺與工作內容僵化、不擅調整，假設有一個職缺工作內容包含8個部分，去應徵的障礙者擅長其中5個，另外3個可能做不到，雇主就應考量將這份職缺障礙者做不到的部分交給其他人，而其他人工作內容中障礙者做得到的部分就轉由障礙者來負責，這就是「合理調整」。

劉于濟表示，這等於是種交互替代概念，以台鐵案例來看，台鐵可以針對該名員工同職等工作去考量，針對自閉症可能有的固著性、重複性特質安排工作、進行合理調整。

劉于濟強調，合理調整並不會增加雇主太大負擔，只是轉換思維邏輯，可思考如何讓團隊運作更好，同時讓身障者能在職務範圍內發揮能力，勞動部已有相關指引，國內也有龐大的職務再設計、身心障礙就業服務團隊，雇主都可以去諮詢。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，台鐵每年依政府規定開出一定比例的身心障礙職缺名額，但多是「應付」規定、沒有評估這些工作是否真的適合身障者，導致出現年年開缺、有人進來後不適應就離開的惡性循環。

朱智宇也說，台鐵多數基層主管對「合理調整」毫無概念，導致身障員工被安排在根本不適合的崗位，自己去年就接觸3個身心障礙員工類似案例，呼籲台鐵應從甄試開缺時就考量身心障礙者「合理調整」，從源頭職缺改善。

根據勞動部113年統計，國內有近120萬的身障者，勞動參與率為21.9%，調查其就業或勞動參與遇到困難，以「工作時間或內容不適合自己」最多，而遭遇困難時，多數希望雇主提供「職務內容或流程調整」協助。

由於合理調整在國內仍為新穎概念，勞動現場大多還沒認知到這是雇主責任及不清楚如何操作，為了讓工作現場更友善，勞動部7月發布身心障礙者職場合理調整行政指導，盼讓雇主透過行政指導了解、溝通對話進行評估，將合理調整融入職場。

勞動部也說，部分雇主擔心推動職場合理調整會使成本增加，但依美國「職務調整資源網絡」研究發現，很多調整如工時、職務調整不需額外花費，如果有費用支出，平均也只約500美元（約新台幣1萬5千元），而合理調整首重「合理」，也就是調整請求須與排除工作障礙相關、具有可行性及是在雇主可負擔範圍內推行，當身心障礙員工工作障礙排除後，美國調查發現員工的工作士氣、生產力與穩定性也相對提升。

勞動部表示，依照近年幾個法院判決，以及判決都會援引到的身心障礙者權利公約，雇主是有提供障礙者員工合理調整的「義務」。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，從這判決可見，雇主如果無正當事由而拒絕提供身障者合理調整，在此判決就認定是身心障礙歧視、違反就業服務法，因此提醒雇主注意，如果身障者有提需求，應落實調整義務。（編輯：李亨山）1141206