合理調整 有助身障者融入職場

巿府日前攜手勞動部舉辦「共融職場新思維」教育訓練，邀集基隆各公私部門的雇主參與，深入探討如何透過「合理調整」消除職場障礙。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

提供合理調整不僅是法律義務，更是基隆成為「有愛城市」的關鍵舉措，為促進身心障礙者在職場中的發展與成長，基隆市政府日前攜手勞動部舉辦「共融職場新思維」教育訓練，邀集基隆各公私部門的雇主參與，深入探討如何透過「合理調整」消除職場障礙，創造身障者友善的工作環境。

活動中，講師以實際案例分享，取代單純的法條解析，幫助雇主從身障員工的角度出發，理解職場上可能遇到的各種無形障礙。課程內容聚焦於如何透過職務再設計、改善無障礙設施及提供適當輔具等方式，來達成職場的合理調整，讓身障者能更順利地融入職場並發揮潛能。

社會處處長楊玉欣表示，市府一直以來關注身心障礙者的就業權益，並積極推動相關支持措施。她強調，本次訓練不僅有助於雇主們理解如何在實際操作中落實合理調整，也期望讓「有愛城市」的精神在基隆的職場中生根發芽，讓身心障礙者能在友善的工作環境中穩定發展其職涯。