合理？ 新壽44億分手費 蔣萬安：若通過本週可解約
輝達公司確定落腳北士科T17、T18，台北市政府與新光人壽達成合意解約，敲定44.3億元解約金。然而，這筆解約金包含除草費、律師費及更改Logo等項目，引發議員質疑其合理性。台北市長蔣萬安表示，若程序順利，預計本週就能與新壽簽訂終止合約協議。
新壽原本要求的分手費為44.7億元，經刪減後最終落在44.3億元。其中包含除草費、律師費及更改Logo等費用，這些項目被列入帳單引發議員關注。台北市議員曾獻瑩認為，新壽因必須解約，將所有與這塊土地相關的成本全部納入，他形容這是「歹戲拖棚」，並希望議會盡快通過審查。
議長戴錫欽在前一天也呼籲議會應展現最優質的議事效率，在兼顧議員監督權的同時，期望週三就能完成備查程序。台北市議員洪健益表示，雖然期待這個案子，但也會嚴謹把關，確認條件內容和金額是否合理。
