合租屋最常為冰箱吵架 華人大媽互毆、1人被捕

幾個人合租一套房子，難免因習慣不同產生矛盾；但讓人想不到的是，激發矛盾的最大因素，竟是家中的冰箱。律師劉龍珠指出，他見過不少出租屋因為冰箱問題，租客大打出手的情況。其中一個案例，在蒙特利公園市的一戶家庭旅館，兩個華人大媽因冰箱占位問題大打出手，兩人都身受重傷，其中一人還因此被捕。

劉龍珠稱，家庭旅館中因為「冰箱」爭奪大打出手的案例層出不窮。其中一個案例中，在蒙市一戶家庭旅館中，兩個華裔中年婦女就因為冰箱打架，兩人均受重傷，一人手上瘀青，一人頭部出血。

事情的起因，是對冰箱的「爭奪戰」。劉龍珠介紹，矛盾主要源自兩點：一是占位問題，二是偷吃別的租客食物。他說，這一問題背後，有深層社會原因。在這樣的家庭旅館中，通常住很多人，甚至十個租客共享一台冰箱。為避免矛盾，房東會事先將每個租客享有的冰箱內空間畫分好。但有時租客會買很多食物，其原定的冰箱位置放不下，就「借用」其他租客的冰箱位置。這樣就會激發其他租客不滿。

第二種矛盾是「偷吃」。劉龍珠舉例，一個租客A做一條魚放在冰箱，另一個租客B下班回來肚子很餓，就把魚吃了。結果A發現魚不見，也不知道是誰偷吃的，怒火中燒，激發矛盾。

劉龍珠說，冰箱是合租屋內最常見的矛盾點之一。他已經見過無數因為冰箱引發的案件。對此，他給房東的建議很簡單：多買一個冰箱。他解釋，這樣做就能避免頻繁的租客間糾紛，十分划算。

除了冰箱，合租房內還有三個最易引發租客矛盾的因素。劉龍珠將其歸類為：「酒」、「錢」和「腎」。他解釋，合租房內的租客，經常一起喝酒，然後趁酒勁「吹牛」，別的租客拆穿繼而引發矛盾。「錢」是指在合租屋內，經常有租客的現金不翼而飛，也很難查出是哪個租客偷走。劉龍珠說，這種事情經常發生，他在給客戶提供法律援助的同時，常常要化身「福爾摩斯」探案，幫助租客查出是誰偷錢。剩下的一個矛盾點：「腎」，意思是合租屋內經常有男女爭風吃醋，為情發生爭吵、鬥毆。劉龍珠表示，這不限於多男士追求同一女士，還包括多女士為一男性爭風吃醋，互相扯頭髮打架。他強調，「我說的這些，都有發生過的真實案例。」

對生活在合租屋的民眾，劉龍珠有幾點建議，他說，不要喝酒，不要在家中留現金。「合租屋與暫住幾天的旅館不同，是多人長期同住在一個屋簷下，極易產生矛盾」。劉龍珠稱，他一方面也很理解這些矛盾的產生，因為這些租客也有自己的慾望和基本需求。

