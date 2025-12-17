合約到期味全龍！李多慧鬆口吐「未來動向」絕對續留台灣⋯ 現況曝光

記者林汝珊／台北報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展已兩年多，從樂天女孩轉戰味全龍「小龍女」後，人氣始終居高不下。她今（17日）出席外送平台活動，再度被追問合約即將到期、未來動向時，她也鬆口回應了。

李多慧表示一定留在台灣。（圖／記者鄭孟晃攝影）

先前曾深情告白台灣的李多慧，今表示：「我已經想好了，應該明年2月粉絲就會知道。」堅定表示自己一定會留在台灣，「10年、20年，我都會一直在台灣。」

她也再度談及心路歷程，坦言充滿挑戰，「今年真的嘗試了很多新的事情，不管是演戲還是活動都很多。」她也期待未來能帶來更成長的自己，並再次向台灣表達感謝，「我會一直住在台灣，台灣就是我的故鄉，謝謝大家。」

