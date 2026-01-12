合約終止前半個月！傳與胡瓜談妥...續留《大集合》 電視台回應了

娛樂中心／蔡佩伶報導

胡瓜傳出會繼續主持。（圖／萬星傳播提供）

「綜藝天王」胡瓜先前與民視因為節目時段、酬勞問題而關係緊張，後續胡瓜也透露將會在1月31日卸任節目主持棒，但如今卻傳出雙方已經談妥，胡瓜將會續任《綜藝大集合》主持，對此，電視台副總也回應了。

原先胡瓜提到將不會跟電視台續約，但今（12日）卻傳出逆轉，有媒體指出胡瓜跟電視台達成共識，對此，據《自由娛樂》報導，電視台副總許念台坦言樂見其成，並透露胡瓜會繼續主持，不過對於內容並未明說，僅表示都是由大藝娛樂接洽。

至於胡瓜方面說法，經紀人丁柔安則向《中時新聞網》表示沒有要回應，「因為都是聽說、傳說」，其實，胡瓜之前受訪時曾透露沒談到有關主持費降價一事，而他今年仍會到電視台錄除夕節目。

胡瓜傳和民視達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。（圖／翻攝自綜藝大集合YouTube）

