合約綁到2029！NewJeans不服上訴 ADOR營收暴跌72％業界嘆：雙輸

NewJeans不服一審敗訴結果，決定上訴。

韓國女團NewJeans的合約糾紛今（30日）迎來一審敗訴結果，首爾法院宣判NewJeans需回歸ADOR旗下，直到2029年合約期滿前都非自由身。而她們的律師今也正式發聲，即刻上訴。

委派律師發聲：盼二審給出明智判決

NewJeans委派的世宗法律事務所，今在一審判決宣判後發布聲明表示，「成員們尊重法院的判決，但在與ADOR間的信任關係已完全破裂的現況下，已不可能回歸公司並繼續正常進行演藝活動。因此成員們立即對一審結果提出上訴，期盼二審法院能再次綜合審查相關事實與法律，做出更為明智的判決。」除了表明無意重返公司，更對一直以來始終支持著她們的歌迷，表達感謝。

NewJeans自2022年出道後迅速暴紅，首週專輯銷量就賣破31萬張，刷新新人女團出道專輯新紀錄。主打歌〈Attention〉更成為首支打入Spotify美國週榜的K-pop出道曲。出道短短兩個月，官方YouTube訂閱人數就突破百萬；隔年11月，Spotify累積串流更飆破30億次，聲勢居高不下。

NewJeans違約活動需賠10億！ADOR營收也銳減

但她們自去年與ADOR爆發合約糾紛後，一度想以「NJZ」新團名獨立活動，但遭法院判定違反現有合約，若執意進行，每名成員每次活動將面臨高達10億韓元（約新台幣2350萬元）的巨額賠償，演藝活動被迫中止。

只是ADOR旗下也只有NewJeans一組藝人，這段期間ADOR也損失慘重，ADOR去年營收達1103億韓元，今年上半年卻僅剩172億，與去年上半年同期營收614億韓元相比，暴跌72%。雖靠官司糾紛前簽下的舊有廣告合約暫時維持收入，但下半年幾乎沒有新廣告或演出邀約。

如今NewJeans提出上訴，案件將進入二審程序，成員的活動空白期也將隨之拉長。一名法律界人士指出，「從法律上來看，這場官司NewJeans本就難以勝訴。由於成員年紀尚輕，法院也曾兩度召開調解，盼雙方能和平和解，但NewJeans方以『信任關係已破裂』為由態度強硬，最終未能達成協議。」

更有娛樂業內人士觀察這起官司直言：「隨著品牌價值下降、信任度下滑，時間越久越難挽回。最終受害的，不只是公司，還有藝人本身。現在雙方最需要的，是找到現實可行的折衷方案。」



