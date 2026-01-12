合約風波逆轉！胡瓜傳續主持24年《大集合》 正式破冰電視台

胡瓜今（12）日傳出將繼續主持《綜藝大集合》。（圖／翻攝自綜藝大集合臉書）





「綜藝天王」胡瓜主持民視黃金時段節目《綜藝大集合》24年，深受粉絲喜愛，豈料，去年底卻傳出胡瓜疑不滿主持費遭砍半，讓他心生不滿決定不再續約，日前胡瓜受訪時也坦言與民視合約至今年1月31日到期，正式告別多年節目，如今又有新消息指出，胡瓜與民視疑似已經破冰，正式重歸於好。

根據《壹蘋新聞網》報導，胡瓜與民視今（12）日談妥相關細節，將繼續主持《綜藝大集合》，據悉，胡瓜主持費不僅未砍半，電視台還調漲酬勞，他主持《大集合》一小時費用是25萬元，而該節目時長為2個小時，等於胡瓜一集可賺50萬。

廣告 廣告

此外，胡瓜去年回鍋華視《金蛇守歲迎新春》，收視成績十分亮眼，北以為今年將接續主持，但華視先前宣布由徐乃麟、曾國城等人主持《天才衝衝衝》賀歲節目，當時丁柔安也回應，因為胡瓜時間排不開只能選擇婉拒華視邀約，將回到民視主持除夕特別節目的明星運動會單元。



【更多東森娛樂報導】

●李多慧遭諷「有人類這樣說話？」小龍女琪琪火大怒轟：秀一張臭嘴

●胡瓜賣命模仿演出！黃鐙輝竟嘲笑吐槽：做人真浪費

●激戰完拒認郭書瑤是女友！渣男搞消失「再做1事」逼哭她：為什麼去跟別人講

