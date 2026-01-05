程銀生

在我兩三歲的時候，父親每次出差回家都要帶回一小包糖果。我好高興！

後來，我才知道，父親去的地方叫合肥。父親每次回家都津津樂道合肥，我漸漸對合肥有了一點模糊印象。我站在合安路朝北遠遠望去，往北200多華里的那端，有一座很重要的省會城市合肥。我心嚮往之：要是有一天，我也能去合肥玩玩，那該有多好啊！

舅媽家有個跑外銷的大表哥，他經常出差合肥，也經常帶回一些筆呀、紙呀等文具學習用品，無償送給我，我很感激！

大表哥給我描繪對合肥的觀感，比起父親之前對合肥的講述，更生動，更具體。我心裏暗想，我哪一天一定要去合肥看看。

後來，我報考了北京電影學院，考試地點在北京小西天。我途經合肥只待了短短候車幾個小時。

晩上，華燈初上，馬路兩邊燈火通明。我第一次近距離觸摸了一下這座陌生的省會城市。

不久，我被選到村裏任職。我喜歡閱讀報紙，有一天，我從安徽日報上看到一篇文章，題目是《信念的力量》，是講一位研究社會學的教授忠貞不渝追求真理的感人故事。我被其中的許多故事情節深深吸引。於是，我提筆給那位教授的所在單位寫信，暢談我對一些社會現象的觀感。很快，我就收到來自合肥的那位教授親筆給我的回信。

冥冥之中，我似乎感覺到了一點什麼，我是否要與我從小就嚮往的合肥建立某種聯繫。終於有一天，我冒雨坐車來到合肥，我按通訊地址跌跌撞撞地找到並敲開了教授的門。

我受到了教授的熱情接待！從此，我便可以自由出入教授設在家中的工作室。我受聘成為教授的助手。

合肥，似乎在召喚我。

翌年夏天，我和我的女友在合肥舉行了簡單的旅遊結婚。在一個叫“黎明”的小旅館裏，我和愛人彼此許下了“山盟海誓”！

相比現在的合肥，那時的合肥的確很小，從東到西，或從北到南，一個早鍛煉跑步就能瞬間抵達。百廢待興的合肥，還需要大力發展和擴張。

每天傍晚，我在食堂吃完飯，便與教授在長江路人行道上散步，談天說地，談古論今。自由開放式交流，彼此敝開心扉，似乎變成了無拘無束的朋友。長江路上留下了我們難忘的師生足跡。

在合肥這所非同尋常的特殊大學裏，我學到了在一般大學裏所學不到的許多東西。瞭解了“包青天、李鴻章、段祺瑞”等歷史人物，合肥，是座歷史文化底蘊厚重的城市。

兒子大學畢業來到合肥，經過十年的打拼，在這裏購房、結婚、生子，終於在合肥建立了真正屬於自己的家，進城入戶，已完全融入了省會合肥這個越來越重要的城市！

我和我愛人也隨著孩子們進入了合肥，這個曾經是我們可望而不可及的地方。

如今，常住人口也已突破一千萬。公園空氣新鮮，湖水波光粼粼，魚翔淺底。河岸湖畔，垂柳依依，花團錦簇，鳥語花香。置身於如此之愜意時光，作為已經融入合肥的千萬市民的一分子，我們無不感到如沐春風。大湖名城，風姿綽約，猶如嫵媚靚女，楚楚動人！

大都市合肥，每天都在笑迎八方來客，每天都在有序接納來這裏安居樂業的新的市民。合肥更顯勃勃生機！

短短幾十年，我們從嚮往合肥，到觸摸合肥，到親近合肥，再到今天真正融入合肥，我們已與合肥結下了不解之緣！