合肥駱崗公園掠影／程銀生

臨近仲秋，氣溫相對和暖。9月16日，正是“第十四屆中國（合肥）國際園林博覽會”即將開幕十天倒計時之日，也是合肥文交所與合肥市作家協會共同組織的“作家看園博”大型文學采風活動日。按照規定，全體采風成員要在這天下午兩點半前到達地鐵駱崗站B號站口。

我還是第一次要到這個地方，為提前熟悉一下園外周邊環境，我便在中午十二點半就乘坐地鐵早早趕到這裏。中午的太陽依然火熱，我看大家都還沒有到，便沿著青海路和大連路交囗附近所均勻分佈的A、B、C、D四個地鐵口來回走走，再用手機向采風群裏發了個定位，以方便大家從不同方向準確抵達這裏。

正午的太陽在頭頂高懸，走著走著，我的全身也在慢慢冒著汗液。我走進約定的B號站口，微風吹來，頓覺一絲清涼，舒服極了。但激動的心依然是熱乎乎的。

不知不覺，兩個小時等待時間仿佛片刻就到，大家陸續到齊並一一簽到，作協安排的專車，分兩批把作家們送到園博園。

走進園區，323公頃的偌大公園一眼望不到邊際，十分養眼的綠色植被搶先撲入眼簾，隨著人的快慢相間的步伐陸續走動，遠近位移的17個生態片林，中西合壁的38個城市園，不斷給人以五顏六色和千姿百態的視覺衝擊。

安徽園共有5個，包括黃山、安慶、亳州、蕪湖、蚌埠等，代表著皖北、皖中以及皖南三個不同區域的地域風情和人文風貌。

香港園、澳門園、臺灣園、濟南園、昆明園、北京園、新疆園、南京園、廣州園等26個國內其他城市園，其別具一格的建築風格和地域特色，以及個性彰顯的歷史人文景觀，更是異彩紛呈。

7個外國城市園分別來自柬埔寨、俄羅斯、烏茲別克斯坦、德國、日本、美國、英國等，他們所屬亞洲、歐洲、美洲等不同板塊，其園區凸現各自迥然不同的異域風情和歷史文化特色。

全向信標臺已升級為景觀塔，遠遠望去，好似螺旋上升的大圓塔，呈現騰飛之狀，氣派特別雄偉。

夢想大草坪占地481畝，是由原駱崗機場3000米長、107米寬的機場跑道改造而成。這裏還建成了百姓大舞臺和多功能球場，蔚為壯觀！

機場航站樓還完好保存，為的是保存36年的空港記憶，留住戀戀不捨的“鄉愁”！

由原駱崗機場其他建築改造而成的園博小鎮，將成為遊客們休閒觀光的好去處。

城市建設館位於原航站樓二層，集中展示中國城市的發展歷史、成就和未來。

公園裏面的錦繡湖，像一朵彩色珍珠鑲嵌在闊大的風景彩帶上，湖岸，多種色調的花卉植被倒影湖中，宛如海市蜃樓。微風吹拂，湖面產生縷縷彩色漣漪，在水汽陽光構成的氤氳光影中，動態唯美，使人眼前一亮，心生愜意！

遊興正濃，作協洪放主席提議拍照。作家們以碧綠的夢想大舞臺和藍天白雲為背景合影，充分感受著合肥這座城市飛揚的夢想、蓬勃的生機、綠色的發展和燦爛的未來。

在綠草與花卉之間，作家們認真觀察與欣賞，並時不時的駐足來個特寫鏡頭，記錄精彩美麗瞬間。

走著走著，突然間，一道靚麗的公園風景進入了作家們的整體審美視線。正在進行公園收尾工程的園博園建設者們，他們或打磨安置石板，或揮鍬培土，或扶梯登高點綴屋頂，或用水槍沖洗路面，他們早已濕透的工作服，沾著黃色的泥巴和灰色的混凝土，在金色陽光的映襯下閃閃發光。

這是一群默默無聞的美麗使者。建設公園一年多來，他們起早貪黑，笑顏迎著初升的太陽，開心踏著下班的晚霞。頂著烈日，冒著嚴寒，激情在春風裏蕩漾，收穫全在秋天的喜悅裏。公園裏的每一朵花卉，每一株樹木，每一棵綠草，每一塊石雕或板雕，每一湖水面，每一池碧波，無一不是這些辛勤耕耘的園藝師們，用他們勤勞和智慧的雙手的辛苦付出所得。公園風景美麗如畫，園藝師們是美麗畫卷中之尤其美麗者！作家們由衷地向他們致以崇高的敬禮！每個作家看到這些，他們會從自己獨特的審美視覺審視這些心靈手巧的園林工程師，從不同方位和側面，給他們投上濃墨重彩的一筆。

滿園新意共期待，一城綠意帶笑顏。作家們和顏悅色，滿懷豪情，領略著園林般的城市之美，他們將以自己相對專業的文學方式，積極參與建構大美合肥，投入激情充分表達和決心書寫這座美麗園林城市的淩雲壯志。

幾天前，作協主席洪放先生在《人民日報·大地副刊》刊發一篇美文，題目是：《駱崗公園的綠色美景》（逐夢·情系綠水青山），對剛剛建成的駱崗公園的昨天、今天和明天，作了一次全景式掃描和信心滿滿的美好展望。

一月前，本人也曾在人民日報客戶端，發表了拙作《合肥情緣》，從自己打小就嚮往合肥，到後來有幸觸摸合肥，再到日後親近合肥，直到今天已經真正融入合肥，其間所經歷了許多令人激動不已的情結和機緣。合肥歷史文化厚重，科教氛圍日益濃厚。來合肥定居已有七年，親身經歷和體驗大都市合肥所發生的巨變，無不產生發自於心的感慨！初聽不知曲中意，再聽已是曲中人。作為千萬合肥市民的普通一分子，我深切感受到，在合肥生活的七年時間，有著無與倫比的安全感、獲得感、幸福感，幸福指數也大為提升！

如今，駱崗公園的最終建成，更為日新月異的合肥增添了一處特別耀眼的亮點。這座號稱當今世界最大公園（面積相當於10個逍遙津公園），已責無旁貸的成為了安徽之窗，省會之心，城市之肺。她更是最好對外展示現代大都市合肥的一張拿得出、叫得響的最靚麗名片！

駱崗公園已成為合肥的後花園，2023年9月26月一開幕，她就會成為一座永不落幕的世界公園永遠免費對外開放。更讓全體合肥市民心生更大喜悅：大湖名城更加風姿綽約，猶如亮麗豔女，更加楚楚動人！

即興登上駱崗公園制高點攬翠亭，所有公園美景一下子盡收眼底。鑲嵌在攬翠亭左右亭柱上的兩行鎏金行楷字體，在豔陽的照射下，金光閃閃，格外搶眼：訪名園話科裏科氣，登福地看雲卷雲舒。這難道不正是歷史文化厚重的“文裏文氣”的合肥，對現代科教氛圍濃厚的“科裏科氣”合肥的最為大美的生動寫照嗎？

公園太大太美，一眼望不到盡頭；三小時功夫，時間太短太倉促。走馬觀花，意猶未盡，但能給人留下更大的懸念、更多的回味以及更美好的想像空間，使得追求真善美的全體作家們的心靈，不斷獲得淨化與啟迪，從而鍛造更為高尚的文學情懷。