合興車站獲提報歷史建築 竹縣文化局決議列冊追蹤

（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）竹縣鐵道文化發展協會今天說，合興車站為存折返式車站，具高度歷史價值，提報為竹縣歷史建築盼獲保存。文化局說，經評估車站的站房等具文資價值，予以列冊追蹤。

竹東高中歷史老師詹益承、新竹縣鐵道文化發展協會執行長蔡朝翔以及客委會諮詢委員黎許傳與鄧毅中，4人共同提報合興站為縣內歷史建築，以確保珍貴的鐵道文化資產得以永續發展。

詹益承透過文字表示，合興車站是內灣線在1950年第一階段通車的終點站，因坡度較陡採折返式站場設計，曾同時承擔石灰石與煤礦運輸，形成「一半黑、一半白」的產業景觀；車站也是內灣線4座木造車站中唯一留存木造站房者，具有高度文資價值。

蔡朝翔告訴中央社記者表示，若合興車站指定為歷史建築，可提升文化資產保存，後續也能進行更詳細的歷史調查，促進地方提升對內灣線整體認同。

新竹縣文化局透過文字表示，獲報後今天邀請文資審議委員等人前往現勘及審查會議，經討論後決議對合興車站站房、折返式站場軌道設施、行車控制室及各式號誌與各式轉轍器等設施具文化資產價值，予以列冊追蹤。（編輯：李淑華）1141117