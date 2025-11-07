合計216歲！全球最年長夫妻破金氏紀錄 結婚83年秘訣曝光

《紐約郵報》報導，一對來自美國紐約的夫妻—艾莉諾（Eleanor Gittens）和萊爾（Lyle Gittens），他們分別以107歲和108歲的高齡，合計216歲又132天的年紀，於5日獲金氏世界紀錄認證為「全球最長壽的已婚夫妻」及「史上最年長已婚夫妻」兩項紀錄。他們長壽婚姻的秘訣僅是簡單的「愛著彼此」。

艾莉諾和萊爾已結婚超過83年。 （圖／翻攝guinnessworldrecords.com）

據報導，這對結婚超過83年的夫妻，本週也被年齡紀錄追蹤組織LongeviQuest認證為「全球婚齡最長的夫妻」。他們的孫子哈桑尼（Hasani Gittens）表示，他們熱愛生活，也彼此相愛，還喜歡美食。他補充道：「他們是夥伴關係的典範，兩人都非常聰明且見多識廣，也都非常重視教育。」

廣告 廣告

這對夫妻於1941年在克拉克亞特蘭大大學求學時相識，並於1942年6月4日在佛羅里達州布雷登頓結婚。這對勤勞的夫妻在1950年代開始養成每晚共飲一杯馬丁尼的習慣。據哈桑尼透露，如今他們延續傳統，午餐時會喝Modelo啤酒或一杯紅酒，他的祖父母奉行適度原則，喜歡一起烹飪各種美食。

當被問及婚姻長壽的秘訣時，艾莉諾表示：「我們就是融合在一起...我們彼此相愛。」而萊爾回答同樣問題時則表示：「我愛我的妻子，就這麼簡單。」這對夫妻在先前保持「最長壽已婚夫妻」紀錄的迪諾（Manoel Angelim Dino）於去年10月去世後，獲得了這一稱號。

延伸閱讀

MLB/林振瑋入選秋盟明星賽 百大新秀8人入列

MLB/小熊提合格報價！今永昇太要3年約不成 傳奇捕手：他值更高薪

MLB/佐佐木朗希今年領76萬鎂底薪 靠奪冠獎金添收入