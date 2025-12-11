合資買房沒做這 4 件事 賠了房產更壞了關係

房價居高不下，獨自扛房貸不易，不少民眾選擇夫妻合資買房。（圖／踏取國際開發提供）

房價逐年升高，「獨資」買房困難重重，因此許多人會選擇與親友合資買房，但容易因為「不想打壞關係」而不做正式的紀錄。殊不知最能摧毀關係的，反而是這些模糊地帶。踏取國際開發協理藍德義根據實務上常見的三種買房合資情形分析：情侶、手足、夫妻。並且給予「四個合資買房錦囊」，了解不同情況可能延伸的問題，再從頭規劃保障雙方權益。

情侶買房問題最常發生在分手後，如：男方出錢，房子登記女方名下，分手時女方認定「贈與」，男方堅持是借名登記；或是登記在男方名下，但實際上女方也付了一半頭期款。倘若分手時一方拒絕承認，最後也只得鬧上法院。打官司除了舉證困難、纏訟耗時傷神，且情侶關係缺乏法律地位，如果沒有保留沒有持分記錄、契約、金流證明，最後都可能什麼都拿不回來。

此外，很多人年輕時以為「親戚麥計較」，跟兄弟姐妹合資買房最安心，但實際上手足糾紛往往最難解。例如：婚後配偶容易有加入使用權的爭議；或是有人想轉賣、出租、有人不想搬；有人突然有變故而拒繳貸款；個別債務問題也恐牽連整間房產導致被查封或假扣押。甚至其中一方偷偷拿房子增貸，另一方連帶風險一起背。家人買房最大的盲點是：大家以為不會計較，但真正涉及幾百萬後，比任何關係都計較。

專家建議合資買房登記時，可優先留意這四件事，保護資產權益。（圖／踏取國際開發提供）

至於夫妻買房看似穩定，實則佈滿地雷。很多夫妻認為「我們是一家人」就不用講清楚。所以不在意持分、不保留金流紀錄、不談清楚權利義務。但「離婚不是一人一半」，台灣法律是「剩餘財產分配制度」，法院通常要求舉證出資比例、房子登記在誰名下、婚前買還是婚後買、婚後是否共同償還貸款等，而這些都需要有證明文件佐證。

不管你們是哪一種類型的合資買房，只要是單獨登記在其中一人名下，藍德義都建議可以參考下面四種實用方式來保障、加固自己的權益：

「一、訂定契約」：白紙黑字簽訂出資協議書，明確註明出資比例並約定持分比例，除了大筆的頭期與貸款費用外，且明定出售分潤條款，可進一步辦理公證。

「二、保留紀錄」：保留所有的匯款及轉帳紀錄，別忘了整修裝潢費用、房屋產險、管理費、房屋稅、地價稅等細節的費用證明單據等，避免因單純現金支付而缺少金流證據。

「三、預告登記」：保障沒有房屋登記的那一方，防止所有權人未經同意處分房產（如贈與、出售、增貸）等，但無法防止房屋被法院判決徵收或強制執行。

「四、信託」：尤其是當金額高、關係較多且複雜(如多名手足買房)時，可考慮信託方式，處分需經過所有人同意，任何人不能擅動房產。需支付信託簽約費用、每年的管理費（約為信託財產總價值的0.2～0.5％，假設合資購買2,000萬的房，則每年約需支付4-10萬元。）如修改契約內容，則需額外的契約修改費。

最好的方式永遠是：在關係最好的時候，先想好「如果變不好，要怎麼處理」。寫清楚不是不信任，而是保護關係。預告登記、持分約定、信託，看起來麻煩，但能讓你們以後少掉十倍的痛苦。感情會變、收入會變、家庭會變，但法律不會為誰改寫。真正能保護一段關係的，不是承諾，而是清楚的權利義務。

＊轉載不得修改內文及必須標明出處來源於《踏取國際開發》

