合體參訪淡江大橋！任內沒什麼颱風原因曝？ 蔡英文笑虧「護國院長比較兇」

連接淡水與八里的世界級「淡江大橋」今（2025）年9月16日隆重舉行合龍儀式，當時包含總統賴清德、交通部長陳世凱、新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、洪孟楷等人到場觀禮見證。前總統蔡英文近期與行政院前院長蘇貞昌，共同參觀明（2026）年即將完工的「淡江大橋」。蘇貞昌表示，在中央政府與新北市政府、和民間工程單位一起投入極大心力下，才得以共同成就這個偉大工程；而蔡英文則說，期待「淡江大橋」明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。





蘇貞昌透過臉書發文指出，工信工程總裁潘俊榮邀請他與蔡前總統，一起參訪這座明年即將完工的「淡江大橋」；在橋上不僅能夠看到淡水河景和夕陽美景，整座台北港和漁人碼頭也能盡收眼底，希望明年通車後，「我們還要走到橋上看看夕陽，一起見證這個台灣的新國際地標」。

蔡英文則提及，她先前說過，卸任總統後會和蘇前院長一起到處看看，「我們為台灣做的建設與改變」，前些日子受潘總裁之邀，參觀明年即將完工的「淡江大橋」，網路上已經有很多關於「淡江大橋」的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。

她強調，要謝謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程；更要感謝中央政府，持續補助地方將近300億元，包括「淡江大橋」、淡北道路與淡海輕軌，改善淡水的交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。

同時，蔡前總統強調，這座橋不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。

值得關注的是，潘俊榮致詞期間特別提及，在蔡英文擔任兩屆總統的任內「颱風都沒（什麼）來」，這讓在台下的蔡前總統直接指著蘇前院長笑虧，「因為這位（蘇貞昌）」比較兇，逗得與會者哄堂大笑。





