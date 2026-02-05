合體好姐妹悼念大S 范瑋琪在墳前脫口一句話遭批「白目」

范瑋琪與小S等人日前到金寶山出席大S的雕像揭幕儀式，好姐妹們在大S的墓碑前合影。（翻攝自范瑋琪Instagram）

大S徐熙媛去年2月在日本因流感併發肺炎猝逝，享年48歲，週一（2日）時逢她逝世一週年，家屬在她長眠的金寶山墓園舉行紀念活動，為她的雕像揭幕，妹妹小S徐熙娣及藝人好友們頂著寒風細雨一同出席。好姐妹之一的范范范瑋琪事後在社群分享當天的畫面，她在大S的墓前脫口而出的一句話卻引發討論。

大S辭世一週年，丈夫具俊曄至今仍難走出傷痛，2日在金寶山墓園為她舉行紀念雕像揭幕儀式，由具俊曄設計的雕像將她以少女的形象重現在眾人面前。

日前冷氣團發威，山區又不時有短暫雨，大S紀念活動上飄著雨、吹著冷風，不過小S說：「今天如果是大太陽，就不是我姊的風格了。」昔日藝人好姐妹包括吳佩慈、范曉萱、范瑋琪也都到場向大S致意。

范瑋琪事後在社群分享現場的影片，她貼出好姐妹們一起在大S的墓前合影留念的畫面，現場一度颳起風，小S還開玩笑說大S真的很愛來鬧場，隨後范瑋琪接了一句：「這比日本的冬天還冷是怎麼一回事」，小S則說：「一定要下雨天才是她的style」，隨後眾人輕撫大S的墓碑、向大S道別。

然而影片被網路媒體轉發分享後，范瑋琪當時脫口一句「日本的冬天」意外引發網友討論，「大S不就去年冬天在日本過世的」「真的很不會看場合說話」「她真的很白目」，還有人酸「都不想想是不是她傳染的」。

昔被控傳染流感害死大S 委託北京律師反擊

去年大S在日本過世後，染病原因引發各界揣測，由於大S在離台前曾參加王偉忠女兒的歸寧宴，同場的范瑋琪和「黑人」被抓包他們的雙胞胎兒子在同個時間左右罹患流感，因此網友推論出將流感傳染給大S的就是「黑范」夫妻，指控他們間接害死大S，不過范瑋琪則反駁表示，醫師有說他們在服藥後已經沒有傳染力，但相關討論並未止息，負責范瑋琪中國工作的經紀公司後續更委託北京的律師事務所發出聲明，稱相關不實資訊對范瑋琪造成嚴重影響，要求發文者刪除相關貼文。

