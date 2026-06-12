合體沈伯洋 蘇巧慧出席林秉宥新莊座談：讓雙北更好

民進黨雙北市長參選人沈伯洋(左二)蘇巧慧(左三)同台為林秉宥(右)站台。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚(12日)合體台北市長參選人沈伯洋，出席議員林秉宥《慧做事 拚未來》新莊座談會，互相拉抬聲勢，希望雙北連線共創雙贏，沈伯洋與蘇巧慧希望兩人能夠雙雙當選雙北市長，讓雙北能夠共好。

沈伯洋和蘇巧慧一起進入會場，獲得在場支持者雙倍的掌聲喊「加油」「凍蒜」，送上滿滿的支持。沈伯洋先上台推崇在地的民進黨議員林秉宥，是當初力挺他參選的原因，新北市如果有蘇巧慧，台北市有沈伯洋，雙北施政就會有方向，讓雙北更好。

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蘇巧慧說，她和沈伯洋一起來新莊幫林秉宥加油，兩人也希望因為這樣的串連，可以讓台北市和新北市雙城共好，兩人政見中都有異曲同工之妙，像是沈伯洋的步道和山林政見和她的鑽石山城，其實就有異曲同工之妙，兩人在步道的規劃上面就有很多共同想法，卻又有不同的分支，所以這就是既競爭又合作。

沈伯洋說，林秉宥是一起努力很久的好夥伴好戰友，林秉宥有在地服務、又有國際視野，他和蘇巧慧串起雙北連線，要讓雙北變成最好最棒的城市，然後也讓這個國家變得更好。

沈伯洋回應媒體詢問說，未來兩人會提出更多雙北共好的相關政策，讓每一個區域都會有自己的特色，但雙北的根是相連的，就像交通路網是相連的一樣，所以一定會有一些政策有共通性，雙方要怎麼樣把它串接起來，讓彼此的城市養分能夠連在一起，這是最關鍵的因素，就像他第一次跟蘇巧慧合體掃台北市果菜市場，而果菜市場果菜市場、魚市場，其實它所餵養的就是雙北市的民眾，提供養分給雙北。

民進黨雙北市長參選人沈伯洋(前)蘇巧慧(後)進場，獲得民眾熱情掌聲。(記者翁聿煌攝)

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