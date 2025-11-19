合體沈文程拍廣告爆紅 藍想問陳世凱這件事

▲交通部長陳世凱日前與藝人沈文程合拍高齡換照的宣導廣告，引起熱烈迴響。（圖／翻攝陳世凱臉書，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 交通部長陳世凱日前與藝人沈文程合拍高齡換照的宣導廣告，引發熱烈討論，國民黨議員張廖乃綸今質詢時問，陳世凱是否打算回台中選市長？市長盧秀燕表示，交通部長出面宣導新的交通政策，是理所當然，「適當代言，我覺得合理」。

交通部為讓社會大眾深入認識明年5月即將上路的高齡換照新制，由雙金歌王沈文程擔任高齡換照代言人，與部長陳世凱合拍30秒宣導廣告，廣告中兩人戴著墨鏡風趣對話「準備好玩一票大的嗎？」「我們真的準備好了嗎？」引起廣泛討論。陳世凱在網路社群分享影片，表示看到大家的回應，團隊都超感動。

這支影片光是在陳世凱臉書粉絲頁就有42萬人次觀看，是他擔任部長以來的第3高。在民進黨內屬於中壯世代的陳世凱也因此廣受討論，國民黨台中市議員張廖乃綸今（19）日在市議會質詢時就問盧秀燕，是否看過這支廣告在電視和網路頻繁播放？陳世凱是不是要回台中選市長？

▲交通部長陳世凱日前與藝人沈文程合拍高齡換照的宣導廣告，討論熱度高。（圖／翻攝陳世凱臉書，2025.11.19）

張廖乃綸說，近來總統賴清德也不斷代言，先是賣鳳梨，接著又上公車廣告，宣傳推動準公托和保母補助，聽說接下來要發到各家戶的安全指引手冊，裡面也有賴清德的署名。

盧秀燕表示自己看過這支廣告，城市首長和總統都是機關代言人，各縣市政府粉專也都在宣傳政策，身為首長必須做政策行銷和推廣，若是不做，反而會被說未善盡職責，陳世凱身為首長宣導新的交通政策，是做應該做的事，她覺得很合理。

▲台中市長盧秀燕認為，機關首長出面宣導新的政策是職責所在。（圖／台中市政府提供，2025.11.19）

下屆台中市長選舉，綠營已提名立委何欣純，藍營則以立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔討論度較高。

