合體發春聯遇民眾鬧場陳情！柯文哲無奈搔頭、黃國昌秒閃一邊

民眾黨創黨主席柯文哲和現任黨主席黃國昌今天（31日）在台北南門市場合體發放聯名落款春聯，過程遇民眾上前不滿陳情。（圖／李智為攝）

農曆春節即將到來，民眾黨創黨主席柯文哲和現任黨主席黃國昌今天（31日）在台北南門市場合體發放聯名落款春聯，許多小草支持者一早就現身排隊領取，搶著與柯文哲合照。不過，過程中一名自稱柯文哲學妹的女子突衝上前，情緒激動地向柯陳情台北市高房價問題，黃國昌見狀後立刻閃到一旁，柯文哲則在原地無奈搔頭，最後在民眾黨台北市中正萬華議員參選人吳怡萱圓場下，才讓鬧場局面告一段落。

迎接農曆春節，民眾黨特別推出限量版的「萬眾同欣」春聯，由柯文哲與黃國昌聯名落款，2人今天也到台北南門市場合體，陪同黨內參選市議員的小雞們一同發放春聯，大批小草支持者們一大早就到現場排隊領取，爭相與柯文哲合照，還有人熱情獻上擁抱，可見柯的人氣絲毫未減，黃國昌則站在最左側拿著春聯與民眾一同合影。

柯文哲和黃國昌今天在台北南門市場合體發放聯名落款春聯，許多小草支持者爭相與柯文哲合照。（圖／李智為攝）

不過，在會前媒體聯訪結束後出現一段小插曲，突有一名自稱柯文哲學妹的女子衝上前想與柯文哲理論，黃國昌見狀後便退到一旁，該名女子情緒激動地向柯抱怨台北市高房價、買不起房子，柯文哲默默地留在原地無奈搔頭，最後則在吳怡萱圓場下，才讓鬧劇告一段落。

一名自稱柯文哲學妹的女子情緒激動地衝上前向柯文哲陳情台北市高房價問題。（圖／截自民眾之聲直播）



