合體蘇巧慧訪視幼兒園 卓榮泰喊2次：萬事莫如預算急

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立法院會上月決議，本會期將延長開會至8月31日，並緊接著9月1日展開新會期，形同不休會。行政院長卓榮泰今（9）日在民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧陪同下參訪幼兒園，他受訪時也特別喊話2次「萬事莫如預算急」，希望國會不要只排自己喜歡的法案，應該盡快把預算審完，否則接下來的大雨若有災情會沒錢可用。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧9日陪同行政院長卓榮泰參訪幼兒園。（圖／中天新聞）

卓榮泰今合體蘇巧慧及立委吳秉叡，前往訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園，並聆聽教育部長鄭英耀對未來「人口對策新戰略」的育兒政策布局。卓榮泰進場前被媒體問到，是否希望立法院延會盡快審預算？卓榮泰則說，國會開會很重要，但應該是要保護國家、保護人民。「現在萬事莫如預算急」，今天大家在擔心接下來的大雨，但是相關預備金跟災損金如果預算不能過，那到底要怎麼使用？

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卓榮泰接著又二度提到「萬事莫如預算急」，希望國會在延會的過程中趕快把預算審完。不要只會延會但排了很多考察，還有跟現在不相關的、不急迫的法案。尤其他們是在排自己喜歡的法案，對於福國利民確實並沒有大的幫助。

卓榮泰在活動致詞時，也特別點名「水獺媽媽」蘇巧慧跟「大秉叔叔」吳秉叡，期待他們能在國會持續推進賴總統提出的「人口對策新戰略」政策。

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