合體陳亭妃！ 王世堅爆金句「信賴不信邪.但更愛妃」

台南市 / 綜合報導

聚焦2026熱戰，台南市在「陳亭妃」初選出線後，綠營如何整合地方「挺憲」聲音，成為關鍵，陳亭妃表示，要讓議員席次全壘打，而今(31)日上午先為小雞站台後，緊接著跟立委王世堅合體發放「一馬當堅」春聯，受到支持者熱烈歡迎。

立委(民)王世堅說：「台灣的事情就是陳亭妃的事情，就是我王世堅的事情啦，好不好(好)。」兌現承諾，一通過黨內初選，便南下合體發春聯，立委王世堅幾度助攻，如今又輔選成功，喊出響亮口號，立委(民)王世堅說：「我「信賴不信邪」，但信賴但是更愛妃。」

廣告 廣告

再次金句連發，王世堅跟民進黨台南市長參選人陳亭妃，同框拜早年，現場支持者熱情簇擁，而陳亭妃在獲得提名後，接著當起火車頭，民進黨台南市長參選人陳亭妃說：「真正要替大家來打拚，我相信建南已經做到了。」

為小雞推一把，力拚議員門票，但看看台南第八選區，除了陳亭妃力挺的，「湧言會」林建南，同選區還有自己的胞妹，現任議員陳怡珍，另外老將邱莉莉，以及打算爭取連任的周嘉韋，包含沈震東要交棒給弟弟沈震南，形成5搶4卡位戰。

而其中不少民代都在初選階段支持林俊憲，民進黨台南市長參選人陳亭妃說：「初選歸初選，初選過後了大家就是團結一致，強的母雞把能量做大，我們就是要把我們的議員席次增加全壘打。」

與此同時，國民黨對手謝龍介，則為同為第八選區的議員許至椿，拉抬選情。國民黨台南市長參選人謝龍介說：「許至椿和謝龍介在這裡，向大家拜年，馬年行大運「今馬熊讚」。」打響陸戰節奏，兩方陣營積極備戰。

原始連結







更多華視新聞報導

陳亭妃台南初選勝出 王世堅開金嗓「堅定挺妃」

陳亭妃「騎進市府」王世堅相挺 黃偉哲幫林俊憲催票

傳立委補選郭信良將參戰 陳亭妃：絕對沒這選項

