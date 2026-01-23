合體陳亭妃！31日台南發春聯 王世堅自嘲：不算綠葉，是襯托紅花的野草

記者楊士誼／台北報導

素來有「扶龍王」之稱的民進黨立委王世堅，先前允諾立委陳亭妃，通過初選就南下一同發放她的「一馬當先」及王世堅的「一馬當堅」春聯。如今陳亭妃在台南市長初選勝出，今（23）日更與王世堅合體，宣布將於31日下午在台南永康「府城滿福」發送春聯。王世堅更自嘲，陳亭妃是主角「紅花」，自己連綠葉都算不上，只是「野草」。

陳亭妃表示，大家一直在「敲碗」，最近也接到很多電話，問她王世堅何時可以來台南分享他的「一馬當先」春聯，大家也很期待兩人能合體「堅定挺妃」，她也對王世堅表示感謝，而王世堅也在11日時說初選通過後會下來，而民意代表過年前是最忙的時候，尾牙等活動行程多到不行，因此真的很感謝王世堅撥空來台南，光是南北來回就要五小時。陳亭妃指出，31日下午2時40分是她和王世堅春聯分享活動的首場，將在永康「府城滿福」舉辦，希望大家永遠安康、福氣滿滿。

王世堅則表示，在這場縣市長大戰中，對民進黨最重要的台南市已經確定陳亭妃在初選中勝出，在這麼重要的選戰中她是主角，不管是初選過程或是這次下去送春聯，抑或是未來去台南幫忙掃街、輔選，「我都只是配角」，自己在先前的掃街過程中很清晰看到台南鄉親的期許、對陳亭妃的愛戴，當時就認為這場選戰對陳亭妃而言，她必須在取勝前好好再跟相親相處一次，

再感謝鄉親的熱烈支持，從民眾的期許中已經看出這場大選「其實大勢底定」。

王世堅說，自己只是配角，不能多說話，在這場大戰中陳亭妃是「紅花」，自己連綠葉都不是，「我是野草」，在初選過程中有一些綠葉可能「被除草劑除掉了」，希望由自己這「野草」能陪著「紅花」，走向勝利的那天。

王世堅也表示，所謂綠葉可能「被除草劑除掉了」，是指以陳亭妃這麼好的資質，她是主角、是「紅花」，照理說要有很多綠葉相伴，「可不知怎麼的......才會跑出我這種第三軍、野草出來襯托紅花」。

