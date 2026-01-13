合體高雄市長參選人打造南高幸福生活圈 林俊憲：南高連線，幸福實憲

在民進黨高雄市長民調初選中勝出的高雄市長參選人賴瑞隆今日特別來到台南，為好朋友林俊憲加油打氣，展現黨內團結氣勢。雙方並共同宣示推動「南高連線、幸福實憲」，攜手打造台南與高雄緊密合作的幸福生活圈。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 在民進黨高雄市長民調初選中勝出的高雄市長參選人賴瑞隆今（13）日特別來到台南，為好朋友林俊憲加油打氣，展現黨內團結氣勢。雙方並共同宣示推動「南高連線、幸福實憲」，攜手打造台南與高雄緊密合作的幸福生活圈。

林俊憲表示，自己與賴瑞隆是多年好友與戰友，在得知賴瑞隆順利通過初選後，第一時間即致電表達祝賀，並相約來到台南，為即將於明日（14）進行的台南市長民調初選站台相挺。受訪結束後，兩人隨即展開車隊掃街行程，爭取鄉親支持到最後一刻。林俊憲強調，這不只是朋友情誼的展現，更象徵南台灣未來治理願景的攜手合作。

廣告 廣告

賴瑞隆表示，非常高興能順利通過黨內初選，也感謝所有黨內同志的支持與鼓勵。他指出，林俊憲長期深耕地方，作風親民，對政策細節與城市治理都有深入掌握，是一位具備高度能力與視野的市長參選人。

賴瑞隆強調，林俊憲是他心目中最理想的台南市長人選。高雄與台南在生活圈、產業鏈與交通建設等面向本就緊密相連，未來若能由兩座城市最優秀、理念相近且彼此信任的市長攜手合作，將以服務市民、奉獻城市為共同目標，逐步為南台灣打造更美好的發展藍圖。因此，即便才剛得知初選結果，賴瑞隆仍馬不停蹄趕赴台南，親自為好兄弟、好戰友林俊憲加油打氣，期盼林俊憲能順利通過明晚的黨內初選，代表民進黨參選台南市市長。

林俊憲指出，台南與高雄是一水之隔的兄弟城市，長期以來在環境保護、經濟發展、交通建設、防疫與救災等重要議題上，皆仰賴跨縣市的合作治理。未來若能順利通過初選與大選的考驗，由他擔任台南市長、賴瑞隆擔任高雄市長，雙方將持續深化既有的「南方治理平台」合作機制，為台南與高雄合計約457萬市民，推動三項具體且具前瞻性的政策方向。

強化二仁溪流域的整體治理，透過上中下游分工合作，推動水土保持、河岸改善與水質提升，兼顧環境永續與生態保護。

第二，推動交通建設的全面進步。在公路方面，將促成台 39 線向南、向北延伸，串聯南科與橋頭科學園區，擴大產業動能；在捷運方面，台南將推動深綠線，自沙崙科學城向北延伸至南科台南園區，高雄則推動紅線路竹湖內線，延伸至沙崙。強化南高生活圈連結，讓兩地民眾共享就業、觀光與醫療資源。

第三，攜手推動科技與產業升級，南高共同爭取中央資源，協助傳統產業加速數位化與低碳轉型，並與半導體、無人機、航太等新興產業接軌，提升整體競爭力。

林俊憲最後強調，「南高連線，不只是口號，而是現在就要實現的治理藍圖。」唯有台南與高雄攜手合作，南台灣才能真正一起進步。他也呼籲所有鄉親，在明晚接到電話民調時，請唯一支持林俊憲，讓台南與高雄未來由最有默契、最能合作的市長並肩前行，共同推動南台灣的繁榮發展，打造真正有感的幸福生活。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

逾2萬人齊聚永康造勢晚會力挺 周春米陳素月黃偉哲齊喊唯一支持林俊憲

民進黨台南市長初選進入最後倒數 陳亭妃籲市民守電話寫歷史