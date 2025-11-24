合體黃國昌喊「不夠熱」 柯文哲：兩個太陽比沒有好

民眾黨黨主席黃國昌，明天（25日）率團前往日本訪問。今天（24日）晚上，柯文哲 PO 影片，和黃國昌兩人在中央黨部合體，大談兩個太陽的議題。

立法院民眾黨團主任陳智菡：「你有覺得這裡很熱嗎？這裡有兩個太陽。」柯文哲：「兩個太陽比沒有太陽好。兩個太陽都怕熱度不夠。」民眾黨內的兩個太陽同框，前主席柯文哲，選在現任主席黃國昌出訪前夕，到民眾黨中央黨部，聊黨務運作、國際情勢和出訪行程。

陳智菡：「國昌主席明天要出訪，有什麼要提醒的？」柯文哲：「他哪裡需要我提醒？戰略確定，剩下就隨機應變。」陳智菡：「有沒有要記得國昌主席買禮物？」柯文哲：「為了避免現主席不悅，我不買。」

針對黃國昌的訪日行程，柯文哲只說，大方向立場及戰略確定後，其他的就看他自己發揮。 不過民眾黨也不忘又開嗆媒體，問黃國昌有沒有準備好被做一條見縫插針的新聞。影片一出，不少柯文哲支持者都留言喊加油，還說有兩顆太陽很幸福。

這回兩人檯面上合體，但其實私下常常聯繫，像是 19 日黃國昌和國民黨主席鄭麗文的會面，柯文哲事前已經指示黃國昌，應該站在主流民意觀點、國家安全正義，以及人民安全的角度去交流對談。