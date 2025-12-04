合體黃國昌直播痛批賴清德！柯文哲：把我們當境內敵對勢力 讓台灣四分五裂

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今（4）日晚間與民眾黨主席黃國昌一同在YT直播，柯文哲在直播中，談到總統賴清德時說，民進黨把中國當境外敵對勢力，把他們叫做境內敵對勢力，他對賴清德最大抱怨就是把台灣弄得四分五裂，總統存在的目的是團結國家用，應該讓大家有紛爭可以協調，賴清德成為全台分裂最重要的原因。甚至不只打在野黨，自己黨內好像沒「信賴」的好像照打，打得很慘，還是那句話，不要說意見不同就變中共同路人。

廣告 廣告

柯文哲與黃國昌直播。（圖／柯文哲YT）

柯文哲今天晚間8時與黃國昌一同開直播，數萬人同時觀看，柯文哲在8點一開始時，就在向相關單位回報定位，回報完後還展示電子腳鐐，展示完後才開始進行直播。

柯文哲一開始向大家問候，對觀眾說「好久不見，我是柯文哲，這一年來謝謝大家」，那一年中，他每次出庭或回看守所路上，有人在喊加油，因為有大家幫忙才能撐這麼久，因為有很多人支持才能撐這麼久，而上次他直播，是來中央委員會辭職，交給黃國昌，快一年沒講話了。

柯文哲也曝，他在監獄裡沒有買電視，因為申請到下來要一個月，每次都想說可能下個月就出去了，就一整年都沒買，但他有買報紙，不過柯文哲抱怨，「傳統媒體好像都沒有民眾黨消息」。

隨後黃國昌細數完民眾黨立院黨團在這一年推動的法案後，柯文哲說，「你要當牛不要怕沒田可犁，國家正經事還是有進行」，至少還有民眾黨，還有推動法律，他相信我們有在做事。

柯文哲談到總統賴清德時說，民進黨把中國當境外敵對勢力，把他們叫做境內敵對勢力，他對賴清德最大抱怨就是把台灣弄得四分五裂，總統存在的目的是團結國家用，應該讓大家有紛爭可以協調，賴清德成為全台分裂最重要的原因。甚至不只打在野黨，自己黨內好像沒「信賴」的好像照打，打得很慘，還是那句話，不要說意見不同就變中共同路人。

黃國昌則說，現在氛圍只要敢反對就是中共同路人，很可怕，已經把對預算的合理監督潑紅漆，他要說的是，賴清德腦中已經忘了民主的概念，不客氣地講，賴清德的所作所為，才是所謂建制派、獨裁派。



更多FTNN新聞網報導

柯文哲開直播談1.25兆軍購！轟花錢買不到和平：抗中只是手段不是目的

台智光案北市警局一審敗訴要陪5312萬 蔣萬安：一定提上訴

派狗仔跟拍潘孟安？綠營曝黃國昌違法行徑：想幫柯文哲害賴清德落選

