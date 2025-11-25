合體黃國昌「兩個太陽太熱」？ 柯文哲妙回總比沒太陽好

柯文哲：2個太陽總比沒有好。（圖：柯文哲Threads）

民眾黨創黨主席柯文哲交保後，動向備受關注，近日傳出他已經返回黨部大樓辦公，民眾黨2個太陽說法甚囂塵上。柯文哲昨（24日）晚在社群上發布和黃國昌在中央黨部合體的影片，笑稱「2個太陽總比沒有太陽好」。

小編開玩笑問柯文哲：「你有覺得這裡很熱嗎？這裡有兩個太陽。」柯文哲說，小黨資源有限「2個太陽總比沒有太陽好，兩個太陽都怕熱度不夠了」。由於黃國昌今天將出訪日本，小編問柯「是不是知道國昌主席要出訪，所以班師回朝？」一旁的黃國昌笑著教柯文哲，應該回答「他出去，我就趕快可以進來」讓外界又可以見縫插針。針對黃國昌出訪有何提醒？柯文哲則表示戰略確定，剩下就隨機應變，戰術自己發揮。

民眾黨主席黃國昌昨（24日）也在YouTube直播中宣布，柯文哲即將展開「土城十講」，並保證「一定講完」，絕對不會像賴清德總統的「團結國家十講，講到後來自己講不下去」