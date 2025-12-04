合體黃國昌！ 柯嗆總統：把台灣搞得四分五裂

民眾黨主席黃國昌與民眾黨前主席柯文哲。（圖／TVBS）

民眾黨前主席柯文哲在交保後首次公開露面，與黨主席黃國昌一同開設直播，引發各界關注。在這場直播中，柯文哲不僅談及黃國昌成為「爐主」的處境，更突然透露自己「自動請纓要去住在南部」的計畫，讓黃國昌當場急忙打斷。此外，柯文哲也對當前政治局勢發表看法，包括批評總統賴清德「把台灣弄成四分五裂」，並談及不雅影片傳聞、2026地方選舉藍白合作可能性等多項議題，展現其一貫直言不諱的風格。

民眾黨前主席柯文哲在今年9月交保後，首次公開露面並與民眾黨主席黃國昌合體開設直播。在直播中，柯文哲提到黃國昌變成「爐主」，並表示關心黃國昌的處境，「一副黃國昌快要被抓去的樣子，你都不怕嗎？」對此，黃國昌回應表示，如果因此而害怕，就落入了對方想要的境地。談到自身經歷，柯文哲澄清關於不雅影片的傳聞，他感到困惑地表示：「說我有什麼不雅影片，奇怪我怎麼會有不雅影片，後來問起來搞到最後原來是舒淇的。」這番言論顯示了柯文哲一如既往的直率風格。

對於當前政治局勢，柯文哲直言批評總統賴清德，他表示：「民進黨把中國當成境外敵對勢力，我們叫境內敵對勢力。我現在對賴清德最大的抱怨，你怎麼會把台灣弄成四分五裂。」這番言論展現了柯文哲對現任政府的不滿。

面對明年2月黨內立委交接，柯文哲表示會繼續扮演「教練」的角色，黃國昌表示新的委員上來以後禮拜二禮拜五，還是會陪他們開晨會，另外談到2026年地方選舉的藍白合作可能性，柯文哲認為「規則清楚就好」，並強調「不要再像2024年，每天把戲很多」。

最令人意外的是，柯文哲在直播中突然透露：「我是自動請纓，我要去住在南部。」這番話立即被黃國昌打斷，引發外界猜測柯文哲是想調養身體，還是有意提升民眾黨在南部的支持度。無論如何，柯文哲的每一個動向都持續引起各界的關注與討論。

