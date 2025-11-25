合體黃國昌「2個太陽太熱？」 柯文哲「比沒有太陽好」：怕的是不夠熱
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
前民眾黨主席柯文哲交保回家後，動向備受關注，昨(24)日赴黨部與現任主席黃國昌合體拍片，不僅給予黃國昌出訪日本的提醒，也針對「2個太陽」說，直言回應「2個太陽比沒有太陽好，怕的是不夠熱」。
影片中，柯文哲被問到是不是一聽說黃國昌要出訪，就想班師回朝？如何看待「2個太陽」說？黃國昌在一旁開玩笑教柯文哲應該說「對！他出去，我就趕快可以進來」，柯文哲聞言則笑翻，強調「2個太陽比沒有太陽好，怕的是不夠熱」，直呼外界想帶多。
針對黃國昌將出訪日本，柯文哲提到最近中國跟日本在吵架，所以相信黃國昌一定會先討論過，然後黨內有一個基本的態度，一旦戰略決定了，剩下戰術就自己發揮，黃國昌則回應，會扮演善意、穩定、和平的橋樑。
工作人員問到有沒有提醒黃國昌要買禮物給老婆、小孩？柯文哲先是沉默，隨後說「不能跟他講，因為我從來不買！如果以後人家開始比較，我就麻煩了，所以最好不要買！」黃國昌則回「為了避免陷主席(柯文哲)於不義，所以我絕對不買。」柯文哲聞言則急忙喊不要「不然我會有麻煩！」
更多華視新聞報導
藍白主席會談 陳智菡：柯文哲提示黃國昌3注意事項
黃國昌今早率青年團訪日 與日本主要政黨交流
《鏡週刊》踢爆「狗仔案」帳房曝光 黃國昌：現在寫故事都不用負責任？
