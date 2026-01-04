合體黃捷、蔡其昌！邱議瑩超級週末衝刺市區 獲年輕世代力挺氣氛熱絡

記者洪正達／高雄報導

民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩今（4）日展開全市38區大車掃行程，與立委黃捷首度合體車掃深入市區，沿途受到婆媽與年輕族群熱情歡迎；同日也與中職會長蔡其昌、台鋼雄鷹球星陳柏清出席黃捷舉辦《冠軍之路》包場放映座談，超級週末行程滿檔，全力衝刺、力拚出線，展現接棒陳其邁的決心。

邱議瑩一早從「本命區」美濃出發，下午3點半車隊抵達鼓山、鹽埕，並與黃捷在哈瑪星代天宮會合。車隊一到場，現場民眾高喊「邱議瑩凍蒜！」，不僅揮手歡呼，更主動上前擁抱打氣，哈瑪星協會理事長也到場力挺，氣氛熱絡。

邱議瑩表示，感謝黃捷特地前來助陣，兩人不僅在立法院法案推動上合作無間，彼此更是一路相挺的好夥伴。

黃捷指出，陪同邱議瑩來到哈瑪星代天宮別具意義，這裡象徵高雄城市發展的起點，也期盼邱議瑩能順利接棒陳其邁市長，延續市政、帶領高雄向前。

除車掃行程外，邱議瑩也趕場參與由黃捷舉辦的電影《冠軍之路》包場放映，並與中職會長蔡其昌、12強賽台鋼雄鷹球星陳柏清同台座談。

邱議瑩表示，即使第二次觀賞《冠軍之路》，仍深受感動。她以棒球精神比喻城市治理，指出高雄的發展也是一棒接一棒，她也期許自己，能是為高雄揮出關鍵一擊的強棒。

蔡其昌則拍攝推薦影片，肯定邱議瑩不僅有能力，而且特別關心弱勢，也因她熱愛棒球，她長期投入推廣基層運動。蔡其昌也再次表達力挺，「邱議瑩若擔任市長，高雄的棒球一定會更上一層樓。」

