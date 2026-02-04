合體TWS大跳「撒嬌舞」遭出征 郁欣Ivy吐心聲「謝謝關心」：我很好！

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國人氣男團TWS上周末在高雄流行音樂中心海音館舉辦演唱會，活動圓滿落幕。不過，演唱會結束後，一段與TWS合作拍攝的影片卻引發爭議，在抖音擁有130萬粉絲、IG擁有62萬粉絲的知名網紅郁欣Ivy，在後台與TWS合作拍攝舞蹈Challenge，卻因拍攝地點與時間特殊，引起大批粉絲不滿。

知名網紅郁欣Ivy，在後台與TWS合作拍攝舞蹈Challenge，卻因拍攝地點與時間特殊，引起大批粉絲不滿。（圖／＠ivyivy0710 Threads）

影片中，郁欣與TWS成員英宰和道勳合拍舞蹈Challenge，原本應是一般的宣傳互動，卻被部分粉絲認為「這哪位」、「靠這麼近是？」、「你什麼時候有在關注tws 了」、「完全笑不出來 我的天」，也有人對郁欣的身分提出質疑，「為什麼她可以進後台拍攝？」、「後台不是應該只給工作人員和邀請對象嗎？」

對此，郁欣本人在限時動態上明確寫出感謝TWS的邀請，再加上TWS官方也有轉發這段合作Challenge影片，這才讓部分粉絲們了解合作的原委。事件發酵後，郁欣也在Threads上發文回應，表示「謝謝大家關心 我很好！」，最後她也坦言，「其實感受到更多更多的是你們的溫暖，希望我們可以把善意繼續傳遞出去，peace & love」。

