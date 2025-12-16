合鴨藝術園地以稻米文化加ESG呈現農村節慶創意 邀五校學子共創打造永續聖誕村

合鴨藝術園地以稻米文化加ESG呈現農村節慶創意，並邀五校學子共創，打造永續聖誕村。（記者李嘉祥攝）

為迎接聖誕佳節並深化永續教育扎根，臺南市後壁區合鴨藝術園地於聖誕節前夕舉辦「永續稻鄉．聖誕同樂」活動，以農村文化結合永續理念打造別具特色的節慶場景，16日並邀請新東國小、新嘉國小、菁寮國小、安溪國小及菁寮國中等五校校長及學生投入創作，透過稻米文化、自然素材與ESG永續精神，呈現最具後壁農村風貌的聖誕佈置，也展現跨校共創教育成果。

此項活動由臺南市米樂休閒農業發展協會理事長張美雪策畫，結合合鴨藝術園地既有的文化底蘊與農村景觀，規劃五大永續亮點，讓孩子在節慶氛圍中，自然接觸循環利用、文化保存與環境共好的概念；後壁區長李至彬也到場與師生一同動手布置，強調透過實際參與及體驗，讓孩子在生活中理解土地、文化與環境的關係，是永續教育重要起點，也象徵地方文化向下扎根。

園區將傳統牛車改造成象徵永續精神的「聖誕雪橇」，搭配回收稻草製作的稻草人與米禮盒展示，將農村日常器物轉化為節慶裝置藝術，傳遞豐收、分享與資源循環的價值，學生在創作過程中體會自然素材再利用的可能性，也理解 ESG 理念並非抽象口號，而是能落實於生活之中；另也運用後壁在地稻草、落葉及自然枝材，打造具濃厚農村意象的「聖誕稻草樹」，由五校學童親手製作再生飾品進行妝點，完成一座兼具環保理念與文化美感的節慶地標，透過共創呈現後壁獨有的「永續聖誕美學」。

園區內也同步展示在丹娜絲颱風中受損、並於災後完成修復的「古亭畚」竹泥編牆，修復全程採用傳統工法，保留竹編骨架與泥牆技術的原貌，不僅展現農村建築的韌性，也象徵文化記憶在風災後持續延伸，讓孩子看見文化保存與災後重建的永續精神；活動當天也啟用古早大灶，以粗糠為燃料烹煮玉米，分送給五校學童共享，讓孩子透過「吃」與「做」的過程，實際感受農村節慶的人情溫度與土地滋味。

張美雪表示，合鴨藝術園地是承載農村記憶的重要場域，由已故藝術家蔡玉發老師打造，以泥塑作品呈現農村人物與生活場景，並保存古大灶與多項農村器具，兼具教育、文化與生活記憶的價值，近年透過在地合作與創意展演持續展現豐富生命力，成為後壁推廣農村文化與永續理念的重要平台。

李至彬區長強調，「永續稻鄉．聖誕同樂」不僅是節慶活動，更是結合藝術、文化與教育的永續行動實踐，五校首次跨校共創，讓孩子在師長陪伴下從動手創作中理解 ESG、循環利用與文化保存的重要性，透過合作與共享，讓永續價值從農村出發，向下一代持續擴散。