合一、中天怎麼了?? 關鍵訊號曝光

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：合一 公司官網

今(8)日生技製藥廠合一(4743)與中天(4182)與整體市場呈現兩樣情，股價跳空跌停鎖死分別在63.5元與19.5元，未能止穩走強挑戰波段區間高，下降趨勢方向未能順利突破。

先前合一公告，通過美國FDA核准合一Bonvadis乳膏用於全皮層慢性傷口適應症的上市許可，並且已陸續取得中國、新加坡、馬來西亞藥證。市場預期看好營收有望持續攀升，然而截至至今公告11月營收為820.7萬新台幣，月增87.63%，年減13.53%，前四個月營收仍未能超越去年同期表現，使得市場賣壓出籠。

合一與中天為緊密的轉投資關係，中天生技為合一生技的母公司，透過持股與共同研發新藥，在新藥開發方面針對如糖尿病足潰瘍、新冠/變異株藥物…等藥物布局，使得合一的業績與新藥授權成果，直接影響中天的獲利表現，因此也同步導致中天股價殺至跌停。

後續觀察整體賣壓還是相對重，可能持續性有賣壓出籠，短線上整體偏弱勢走空，只有站回所有均線後，才有機會止穩挑戰波段高....閱讀更多

