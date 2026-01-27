吉他「破處」秀六塊肌！Tyson Yoshi半裸上陣 同台王嘉爾、張敬軒「肌情四射」

Tyson Yoshi（中）澳門場邀來王嘉爾（左）與張敬軒（右）站台合唱。Just Kidding Limited提供

香港潮流才子 Tyson Yoshi 上週六、日（1月24、25日）一連兩天於澳門倫敦人綜藝館舉辦新巡演《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》，這也是他出道以來首度在澳門開唱，兩場演出共吸引逾萬名粉絲朝聖。

Tyson Yoshi 展現演藝圈好人緣，首場邀來R&B情歌王子湯令山（Gareth T.）助陣，壓軸場更祭出「核彈級嘉賓」，一舉邀來亞洲男神王嘉爾（Jackson Wang）與香港歌王張敬軒站台，超強星光讓演唱會宛如大型好友同樂會。

大方秀婚戒閃瞎全場！人夫 Tyson 隔空告白 Christy

這次在澳門開唱，Tyson Yoshi在台上大方秀出左手無名指上的婚戒，笑著向全場放閃：「其實香港場和澳門場有什麼分別呢？老實說差別不大，只是上次開唱時，我手上還沒有這枚戒指！」

這是他婚後首度以「人夫」身分在澳門開唱，並特別獻唱〈Would You Be Mine?〉隔空向太太 Christy 示愛，現場甜度爆表。最令歌迷瘋狂的莫過於 Tyson Yoshi 與王嘉爾兩大男神首度同台，兩人以「一黑一白」的帥氣造型亮相，現場首唱合作新歌〈Dead End〉。

Tyson Yoshi澳門演唱會大秀6塊肌。Just Kidding Limited提供

王嘉爾不僅親自為Tyson量身打造歌詞細節，更在台上大開玩笑，當眾拱Tyson即興跳舞，嚇得Tyson連忙揮手拒絕。王嘉爾更在台上許願，希望未來能與Tyson合作推出廣東歌曲，兩大男神你來我往的互虧與互嗆，展現私下極佳的默契。

彈吉他「破處」秀六塊肌！張敬軒台上手動撥髮

向來不吝嗇展現好身材的Tyson Yoshi演唱會半裸上陣，大方秀出健壯的六塊肌與「震撼波」胸肌，並獻出吉他自彈自唱處男秀。他苦練數月彈唱〈你不會一輩子的愛上我〉，得意地對好友吉他手Teddy Fan嗆聲：「學著點啊！」

不過他隨後又自嘲：「我今天算是『破處』啦！其實我只會彈這一首歌，為了這場苦練好幾個月，Teddy還不能被辭退，大家放心。」寵粉的他，最後更將這次「破處用的吉他 Pick」送給幸運觀眾，感性致謝多年來的支持。

Tyson Yoshi首次在澳門舉辦個人巡演，多了一個人夫身分。Just Kidding Limited 提供

而壓軸場的驚喜不僅於此，歌王張敬軒現身與Tyson合唱經典作〈By My Side〉，兩人在台上互動親暱，張敬軒甚至細心地替Tyson整理頭髮、撿起外套，展現如大哥哥般的體貼，引來觀眾陣陣驚呼。

演唱會尾聲，王嘉爾與張敬軒再度登台安可，三大男神罕見合體演唱〈In My Dream〉，將現場氣氛推向最高潮。Tyson也趁勢對台下粉絲預告，希望能於今年下半年重返「音樂家鄉」台灣開唱，讓台灣歌迷的期待值瞬間飆升。



