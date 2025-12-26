吉伊卡哇常設店來台！「台灣限定」垂耳兔搶先看 拉拉熊登陸華山耍萌

吉伊卡哇海外第二家常設店，台北門市粉嫩開幕。（圖／TVBS）

日本超人氣IP吉伊卡哇終於在台灣開設常態門市，這是繼上海之後的第二家海外門市，將在台北永久定居與粉絲見面。店內推出台灣限定的垂耳兔系列商品，外觀設計以粉嫩色調為主，超大吉伊探頭迎接顧客，成為粉絲打卡新地標。同時，另一日本人氣IP拉拉熊也在華山文創園區展開快閃活動，吸引眾多粉絲前往搶購限定商品，為2026年即將推出的動畫電影預熱。

吉伊卡哇作為日本超人氣動畫IP，過去在台灣多次舉辦快閃活動，如今終於首度開設常態門市。店面外觀採用粉紅色調設計，超大型吉伊寶寶形象探出頭來迎接顧客，店內螢幕還播放相關動畫內容。一位前來參觀的民眾表示，粉紅色的門面設計非常棒，加上店內播放的動畫，預計這裡將成為大家喜愛的打卡景點。

這次台灣吉伊卡哇店是品牌海外第二家常設店，首家設於上海，顯示品牌對台灣市場的重視。店內陳列各式熱門商品，其中最受矚目的是台灣限定版的垂耳兔系列，以軟綿綿的垂耳造型贏得顧客喜愛。這些限定商品一經發布消息，就讓粉絲們摩拳擦掌，準備前往搶購。

同樣來自日本的人氣IP拉拉熊也在華山文創園區舉辦快閃活動，為2026年即將推出的動畫電影預熱。活動首日就湧入大量人潮，粉絲們爭相購買限定商品。一位20年前就開始喜愛拉拉熊的粉絲分享，早期主要是被可愛的插圖吸引，而展覽活動相當難得。拉拉熊快閃活動還提供多種特別體驗，包括前30名入場者可與限定人偶合照的機會，以及造型雞蛋糕等特色美食。許多粉絲表示購買預算「無上限」，展現對這些日本IP的熱愛。隨著年末將至，這些日本人氣IP紛紛來台，讓台灣粉絲既期待又怕荷包失守。

