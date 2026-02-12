吉伊卡哇攜手三麗鷗 超市主題快閃店華山登場

記者古可絜／臺北報導

2026春節最強檔，日本超人氣角色吉伊卡哇再度攜手三麗鷗，推出《Chiikawa×Sanrio Characters POP UP SHOP》即日起至4月6日於華山1914文創園區西4館登場，以充滿巧思的「超市購物」為主題，現場設置美式風格招牌燈，以及穿著美樂蒂服裝的吉伊卡哇巨型氣球，搭配全場桃粉色主色調與同款色購物車，彷彿置身於角色世界的超市裡，粉絲們千萬別錯過。

現場有穿著美樂蒂服裝的吉伊卡哇巨型氣球，周邊設計上巧妙融入超市特價貼紙、角色身穿制服的造型等元素，重現吉伊卡哇、小八貓、兔兔烏薩奇與Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗等三麗鷗明星們一起採購日常用品的可愛場景，打造全方位的沉浸式體驗。

商品方面，角色聯動造型「Kiramekko」系列公仔與絨毛玩偶，細緻表情搭配柔軟手感，成為不少粉絲鎖定的重點收藏，同時集結零食包裝、超市商品集點卡等趣味周邊，以及經典合作的玩偶，一次滿足粉絲們的收藏慾望。

角色聯動造型「Kiramekko」系列公仔與絨毛玩偶，細緻表情搭配柔軟手感，成為不少粉絲鎖定的重點收藏。（0% TAIPEI提供）

快閃店以充滿巧思的「超市購物」為主題，現場設置美式風格招牌燈，以及穿著美樂蒂服裝的吉伊卡哇巨型氣球。（0% TAIPEI提供）

兩大IP人氣角色配上可愛溫馨的互動，處處都能捕捉他們的身影。（0% TAIPEI提供）

穿著美樂蒂服裝的吉伊卡哇巨型氣球，搭配桃粉色主色調與同款色購物車，彷彿置身於角色世界的超市裡。（0% TAIPEI提供）

《Chiikawa×Sanrio Characters POP UP SHOP》即日起至4月6日華山1914文創園區西4館登場。（記者古可絜攝）