吉伊卡哇祈福達摩開搶！LuLu福袋在全家約你「命中豬定」

記者李鴻典／台北報導

日本現象級 IP「吉伊卡哇 (Chiikawa)」呆萌魅力席捲全台，帶動PChome 24h購物站上關鍵字搜尋量季增 55%，顯見粉絲對於這群小可愛的熱愛與渴望！為回應廣大粉絲期待，並讓大家在新的一年能注入滿滿正能量，PChome 24h 購物已在1/7凌晨 00:00準時開賣話題新品「YENDAR研達吉伊卡哇祈福達摩」系列公仔，共6入，特價1,999元。

PChome 24h購物1月7日凌晨0點開賣吉伊卡哇「祈福達摩」。（圖／品牌業者提供）

本次特別將吉伊卡哇的人氣角色們穿上日式傳統達摩造型，以圓潤飽滿的可愛外型搭配繽紛配色，不僅為居家或辦公空間增添溫暖氛圍，更主打每款角色皆搭配不同色系與專屬祝福寓意，不論是工作、學業、健康或日常的小小心願，都能讓這群小可愛陪伴一起默默加油，祈禱願望成真。

除上述超受歡迎的吉伊卡哇之外，也可在站上搜尋到超多可愛小物，風靡亞洲

YENDAR研達吉伊卡哇祈福達摩系列公仔共6入。（圖／品牌業者提供）

的彩虹熊象徵能透過「愛心光射」擊退負面情緒，帶來快樂與希望。3D立體絨毛造型的Easycard 悠遊卡Care Bears 3D造型Supercard悠遊卡(大頭娃娃系列盲盒)，四款熱門顏色的Care Bears造型娃娃還有一款隱藏款，讓可愛的療癒小物為新的一年增添可愛加新氣象。

Care Bears3D造型Supercard悠遊卡。（圖／品牌業者提供）

喜歡吉伊卡哇和可愛IP的粉絲千萬別錯過，PChome 24h購物已自1/7 00:00 站上準時開搶，免去盲抽焦慮，一次就能將這六款充滿祝福的達摩公仔全數帶回家！透過「PChome 超速配」服務，凡位於北北桃地區消費者，皆可享受「晚上下單，一早取貨」的服務。

LuLu命中豬定・福氣滿盆福袋。（圖／品牌業者提供）

今年的好運，就讓療癒系人氣IP罐頭豬LuLu來「豬」你一臂之力！去年開賣迅速銷售一空的罐頭豬LuLu福袋，帶著驚喜再度回歸，TOYZEROPLUS攜手全家便利商店推出全新「LuLu命中豬定・福氣滿盆福袋」，用罐頭豬LuLu的可愛魅力，為新年帶來好運。

本次福袋以「開春接住滿滿福氣」為主題，傳遞「好運不是碰巧，而是早就為你準備好」的祝福心意，感謝養豬人一整年的暖心支持，在LuLu豬的溫暖陪伴下，為新的一年接住剛剛好的好兆頭。

台灣限定罐頭豬LuLu-命中豬定搪膠毛絨達摩吊飾。（圖／品牌業者提供）

這次同樣帶來豬多亮點，集結收藏感十足的台灣限定與全新首賣商品，讓財運和療癒天天報到！台灣限定「搪膠毛絨達摩吊飾」每袋必得隨機款式乙個，還有機會獲得全新首賣「浴豬滿盆公仔」乙個，每一次開箱都充滿驚喜與收藏價值。福袋1月6日起於全台全家便利商店正式開賣，同步加碼推出馬年抽獎活動，有機會抽中80公分TeddyLuLu，把好運一路抱回家，成為養豬人過年送禮、招財迎新的吉祥選擇。

超萌加碼抽，命中豬定福氣滿盆福袋序號卡。（圖／品牌業者提供）

免運再升級！蝦皮購物宣布2026年再祭出多項消費利多，正式推出「蝦皮全站大免運」活動，全站不限店家皆享免運無限次優惠，同步推出月費59元的「蝦皮 VIP」訂閱服務，讓重度網購族最低消費0元起就能享更低門檻的免運優惠。

蝦皮購物表示，「免運」始終是影響消費者購買決策的關鍵因素。根據BOXFUL電商物流發布的《2025台灣電商物流白皮書》1指出，「免運費」仍是消費者主流期待的服務之一。且蝦皮平台內部數據顯示，超過 7 成用戶表示是否免運將直接影響購買意願。因此在 2026 年進一步加碼，將免運優惠擴大至全站店家，讓用戶享有更便利的免運無限次購物體驗。

蝦皮購物2026年「全站大免運」正式開跑，全站不限店享免運無限次優惠。（圖／品牌業者提供）

「蝦皮全站大免運」整合多元物流服務，依不同配送方式提供彈性的免運門檻，讓用戶可依自身購物需求自由選擇最合適的取貨方式。以蝦皮店到店服務為例，平日消費滿 199 元即可享免運無限次；每逢週三與週六免運日，消費滿149元即可享免運。每月還有活動日加碼，1月11日與1月18日兩天便限時推出消費滿99元即可享免運無限次的專屬優惠。

選擇蝦皮店到店隔日到貨服務，單筆訂單滿 349 元即可享免運無限次，而蝦皮店到店環保無包裝方案則提供滿99元免運無限次的選項；若使用店到家宅配服務，消費滿490元起同樣可享免運無限次。蝦皮透過多元物流選項，同時全面降低消費者的購物門檻。

蝦皮購物同步推出「蝦皮VIP」訂閱制服務，月費59元。（圖／品牌業者提供）

搶攻2026寒假與農曆春節旅遊商機，富邦媒旗下momo購物網買氣狂飆！據站上觀察，年初「旅遊票券」銷售噴發，海外訂單量年增突破20%，其中「日本團體」與「豪華郵輪」兩大主力合計佔比逾4成，成為冬季出遊最強雙引擎。看準國人追求「即買即訂」與「免規劃」的便利旅遊趨勢，momo集結逾200大品牌、超過2,000款旅遊商品，強打北海道賞雪＋嗑帝王蟹、東京WBC經典賽應援團、全包式郵輪及國旅溫泉療癒行程；為回饋消費者，更祭出「滿額抽日月潭高級溫泉飯店住宿券」大獎。

momo搶攻2026寒假與春節旅遊商機，強打北海道賞雪＋嗑帝王蟹、東京WBC經典賽應援團、全包式郵輪及國旅溫泉行程。（圖／品牌業者提供）

momo指出，日本與郵輪行程合計佔海外旅遊銷售逾四成，其中日本以「5天行程」最受青睞，大阪、九州、北海道等經典路線買氣不墜。瞄準冬季限定商機，momo首推「北海道五日戲雪之旅」，主打全程免自理餐，豪邁升級帝王蟹等「三大蟹吃到飽」及酒水暢飲，讓旅客置身壯麗銀白雪景、享受日式溫泉的同時，也能盡情體驗頂級美食饗宴。

看準2026年棒球熱潮，momo鎖定球迷祭出「2026 WBC棒球經典賽東京計畫票」，強打樂桃或亞航機票（含行李託運與網卡），只要報名確認有位即「保證出發」，解決熱門賽事機位難求的痛點，助攻球迷親臨東京巨蛋應援零時差。針對追求獨特性的高端客群，momo精選「土耳其番紅花城10日」，安排入住世界遺產洞穴飯店；以及「克羅埃西亞15日深度遊」，帶領消費者探索世界文化遺產，讓旅遊選擇更多元、更具深度質感。

【找到了!旅遊】克羅埃西亞、斯洛維尼、波士尼亞精彩團15日，優惠價69,900元。（圖／品牌業者提供）

115學年度大學學測倒數計時，超過十萬名考生進入關鍵衝刺期，家長後勤戰「超前部署」也點燃一波消費需求！Yahoo購物分享「大考應援消費數據」，揭露全台家長正將考前焦慮轉化為實質消費力，每年學測應考前兩個月（12月至1月）平台出現備戰採買潮，今年「學測文具」整體銷量月增1倍 ，帶有保佑金榜題名的「文昌加持」系列商品也跟著熱銷，而提振補給體力的「滴雞精」業績更翻倍成長 ，顯見家長在「實用裝備」、「心靈加持」與「健康護航」採買上三管齊下。

Yahoo購物「馬年神助攻，新春採買」開跑，1月11日前單日消費滿3,000送300，參與「媽祖開運籤大放送」活動，即有機會抽中萬元金豆、6,666點OPENPOINT。（圖／品牌業者提供）

看準學測大考與新春雙檔期，Yahoo購物即日起推出「馬年神助攻，新春採買」優惠，1/11前全站單日消費滿3,000最高10%回饋，玩測驗登記抽價值逾萬元的金豆、6,666點OPENPOINT；快速到貨商品加碼贈「Whoscall新春好運刮刮樂」，還有機會把iPhone 17、Marshall藍牙喇叭等人氣大獎刮回家。Yahoo拍賣1/18前消費滿199即可抽伊萊克斯抗敏空氣清淨機、每周二及周末加碼7-ELEVEN超取免運費。

