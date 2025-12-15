吉伊卡哇聯名「延世生乳包」，藍莓優格風味、限定角色小卡貼，甜點控與粉絲必搶

這次的包裝直接找來人氣角色吉伊卡哇、小八貓與兔兔陪伴登場，可愛度瞬間爆棚。每件生乳包還會附上一張隨機角色小卡貼，角色與小配件都能自由組裝，共八款設計等待大家一一蒐集。外觀療癒，內餡更是美味滿點，生乳包堅持在韓國製造後直送台灣，維持延世品牌長年累積的品質口碑。

亮點1｜藍莓優格生乳內餡酸甜清爽

新品以鬆軟黑色麵包為基底，中間填入藍莓優格風味生乳奶油。入口時藍莓的微酸與優格的柔順在舌尖徘徊，奶香和果香相互牽引，帶出濕潤飽滿的爆餡層次。質地輕盈卻不失濃度，很適合在午後或晚餐後來一份，作為小小的治癒時刻。

亮點2｜ 吉伊卡哇粉絲必收角色小卡貼

每一件生乳包皆附上隨機角色卡貼，角色與配件可自行搭配造型，像在手掌心裡完成一場迷你換裝秀。八款圖案全數都是台灣限定，收藏價值極高，即使不是鐵粉，看著那份可愛也會忍不住想集滿。

廣告 廣告

亮點3｜ 韓國百年名校延世大學認證的乳源品質

延世生乳包選用延世大學自家牧場的牛乳，乳源以純淨與安全著稱。此品牌曾在2021年拿下SUPERIOR TASTE AWARD三星獎肯定，背後更由醫學、食品營養與生命工學領域的專家共同組成食品科學委員會，從牧場到生產管理系統都以高標準運作，並通過HACCP認證。消費者享受到的是乾淨乳香與濃厚口感，也能同時安心。

亮點4｜韓國製造直送台灣

從麵包體到內餡的調和比例都依循延世一向堅持的製程，在韓國生產完成後不做修正，直送台灣販售。口味與口感完整重現當地的原始設定，讓喜歡延世生乳包的人能在7-ELEVEN近距離享受到熟悉的味道。

亮點5｜台灣限定包裝的秋冬儀式感

吉伊卡哇、小八貓和兔兔同框的包裝讓整體帶有濃濃的收藏氛圍。，覺更新讓生乳包多了季節限定的儀式感，更成為粉絲拍照打卡的小小心頭好。每件135元，既能享受甜點也能擁有一份獨家的角色周邊，吸引不少人打算趁著秋冬入手。

販售資訊

上市日期：即日起

販售通路：全台7-11

商品售價：135元一件

延伸閱讀：

【Threads上紅什麼】吉伊卡哇佔領日本7-11！鬼辛咖哩、除草沙拉6款美食實體化必吃

韓星最近在瘋的Hippers手機裝飾是什麼？Sonny Angel趴趴天使、蒙奇奇、吉伊卡哇…都萌翻了！

【Threads上紅什麼】吉伊卡哇×三麗鷗再次夢幻連動！哪裡買、發售日期、推薦品項一次看

【Threads上紅什麼】吉伊卡哇Ｘ飛壘口香糖「包裝就是紋身貼紙」，4款聯名零食「超吉可愛」

吉伊卡哇Ｘ85℃聯名登場！立體公仔蛋糕、超Q環保杯限量開搶，開賣日是這天

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 民生社區全新美感座標！髙 GAO Taipei：老字號起士蛋糕二代的新藝術實踐

● 高雄預約困難餐廳「鮨毅」，以七成熟食翻轉 Omakase 的刻板印象：鴨肝牛肝菌炊飯、靜岡白鰻打造屬於南方的季節餐桌