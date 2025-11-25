吉伊卡哇要出電影！主視覺海報激萌公開 LABUBU也傳將登大銀幕

超萌卡通吉伊卡哇與LABUBU即將躍上大銀幕，讓粉絲們期待不已。吉伊卡哇自2020年連載至今已造成不小旋風，動畫公司宣布將推出電影版，預計2026年6月上映，主視覺海報中可見三隻戴著花冠、圍著草裙的可愛角色，以及一隻超大人魚形象。同時，由香港藝術家設計的IP「LABUBU」也傳出電影化消息，據報導已有影視公司獲得改編權利，計畫開發長片甚至系列電影。

吉伊卡哇劇場版電影《人魚島的秘密》2026年上映。（圖／翻攝X）

吉伊卡哇是近期最熱門的IP之一，動畫每一幕都充滿可愛元素，自2020年連載以來席捲全球。近年來吉伊卡哇在台灣開設多家快閃店並進行各種品牌聯名活動，使其成為許多人必收藏的角色。動畫公司近日驚喜宣布將把吉伊卡哇電影化，讓粉絲們有機會在大銀幕上見到這些可愛角色。

廣告 廣告

即將推出的吉伊卡哇電影選自2023年3月至11月在社群上連載的「人魚島」故事。主視覺海報中展現三隻主角戴著花冠、圍著草裙，站在小船上，下方則有一隻超大的人魚形象，整體畫面非常吸引人。這部電影預計將於2026年6月正式上映。作者對此表示，這是吉伊卡哇第一次在大銀幕上的旅程，希望大家多多期待。

LABUBU傳出也將躍上大銀幕。（圖／達志影像美聯社）

另一方面，同樣深受歡迎的IP「LABUBU」也傳出電影化消息。LABUBU由香港藝術家設計，於2015年上市，以其醜萌醜萌的形象聞名，近年才開始爆紅。加上多位明星的加持，LABUBU已成為時尚配件的代表之一。根據外媒報導，目前已有影視公司獲得LABUBU的電影改編權利，計畫開發一部長片，甚至可能發展成系列電影，不過目前仍在前期規劃階段。

更多 TVBS 報導

嗚哇哇嗚哇！吉伊卡哇變壽司了 粉絲「免費入場付費離開」

泡泡瑪特新IP秒殺全網！「星星人」爆紅收藏圈 官方開賣剩空架

《真珠美人魚》驚見「兒童不宜」畫面？網曝原著更猛：改很多了

巨石強森只露背 《海洋奇緣》真人版大銀幕再現14億點閱神曲

