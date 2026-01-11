吉伊卡哇變裝nagano熊限定 進駐華山快閃

記者古可絜／臺北報導

「nagano market POP UP SHOP」即日起至2月1日在華山1914文創產業園區西4館登場，此次變裝nagano熊的吉伊卡哇換上冬季限定毛茸茸版本，並帶來臺灣限定彩熊全員到齊，歡迎粉絲們把握機會將可愛的商品們一次帶回家。

nagano no kuma又被翻譯為「對自己吐槽的白熊」、「自嘲熊」，同樣是吉伊卡哇的作者nagano創作。此次「nagano market POP UP SHOP」推出麻糬nagano熊，以及突然進化夥伴們一起亮相，小巧坐姿輕巧不占位，桌面、書架、包上都能默默陪伴粉絲，以及臺灣限定彩熊、明信片、帆布袋等周邊商品，無論是尋找獨一無二的新年禮物，還是想收藏人氣角色的限量商品，快閃店內應有盡有。

此外，前往「nagano market POP UP SHOP」消費滿800元即可獲得特典限定貼紙與小卡，數量有限贈完為止，歡迎粉絲們把握即日起至2月1日的快閃期間前往，一起和nagano熊創造最療癒的冬日回憶。

現場販售明信片等周邊商品供粉絲們挑選。（記者古可絜攝）