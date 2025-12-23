吉伊卡哇迷必朝聖！台北常設店本周六開幕入場方式曝光

吉伊卡哇粉絲的夢想終於實現！「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」吉伊卡哇台北常設店將於12月27日（週六）盛大開幕，成為台灣粉絲的全新朝聖地標，帶來豐富商品與獨特體驗。

吉伊卡哇台北常設店開幕期間採全預約制整理券入場。

這間常設店以粉紅色系打造外觀，門口豎立巨型吉伊卡哇笑臉，遠遠就能吸引路人目光，成為吉友們不可錯過的打卡熱點。走進店內，造型拱門迎接訪客，吉伊卡哇、小八貓與兔兔公仔熱情迎賓，搭配精心設計的展櫃，完整呈現吉伊卡哇的奇幻世界觀，讓粉絲彷彿置身其中。

為慶祝台北常設店開幕，現場特別推出限定紀念商品「垂耳兔玩偶吊飾」，三位主角戴上粉嫩垂耳兔頭套，萌力爆棚。此外，最新冬季新品幾乎與日本同步開賣，包括新年節慶系列、2026年馬年主題商品，以及多款人氣再販商品，琳瑯滿目的陣容讓粉絲直呼過癮。

不僅如此，吉伊卡哇的年底話題熱度不減，除了台北常設店，寶寶主題系列「Chiikawa Baby POP UP SHOP」也將於12月27日同步於華山1914文創園區登場，緊接著，明年2月還將推出吉伊卡哇與三麗鷗合作的華山主題快閃店，多場重磅企劃讓粉絲期待值飆升。

「Chiikawa Baby POP UP SHOP」也將於12月27日同步於華山1914文創園區登場。

需要注意的是，「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」吉伊卡哇台北常設店開幕期間採全預約制整理券入場，相關入場資訊可參考0% TAIPEI官方公告（linktr.ee/0percent.taipei）

▼入場方式▼

首3週採全預約制

每場次為【20】分鐘，LINE線上預約入場

時段結束前5分鐘清場，請提前移步至結帳隊伍或離場

⚠️ 入場規範若有異動，將依官方最新公告為主

｜申請時間｜

採「每週五」統一開放下週所有場次預約：

- 12/27(六)~1/2(五)入場 → 12/26(五) 21:00開放申請

- 1/3(六)~1/9(五)入場 → 1/2(五) 21:00開放申請

- 1/10(六)~1/16(五)入場 → 1/9(五) 21:00開放申請

⚠️ 每人每週限預約一個場次

｜申請方式｜

1️⃣ 加入 LINE 整理券好友「@0percent.taipei」

https://page.line.me/0percent.taipei

2️⃣ 每週五 21:00開放申請下週場次

3️⃣ 選擇欲入場日期與時段，成功後即顯示整理券

4️⃣ 活動當日憑QR code報到入場，依報到順序整隊入場

⚠️ 每個時段為20分鐘，限額開放，額滿為止

⚠️ 每個時段最晚入場時間為該時段結束前10分鐘

⚠️ 預約場次為預估可入場時段，實際入場視現場調整

