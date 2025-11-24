吉伊卡哇進軍大銀幕！明年夏天戲院見 主題曝光粉絲驚呼：超期待

《吉伊卡哇》將在明年夏天登上大銀幕。（翻攝自官網https://chiikawa.toho-movie.jp/）

日本人氣動漫《吉伊卡哇》近年來累積無數「吉友」，在亞洲各地造成旋風。除了每個禮拜2集短短1分鐘的動畫連載以外，官方24日正式宣布將在明年推出《吉伊卡哇》電影版，預計2026年的夏天和大家見面，而主題也是許多粉絲相當期待的「人魚島篇」。

由Nagano創作的漫畫《吉伊卡哇》，動畫版每週二、五早上會在電視播出短短1分鐘的新劇情，有時單集獨立，有時則劇情連貫，由於篇幅很短，要講完一個單元常要花上好幾個禮拜。

官方似乎聽到那些想一口氣看完整個單元的吉友們心聲了，24日在X正式公開，《吉伊卡哇》即將推出電影版動畫，預計在2026年夏天上映，片名副標為「人魚島的祕密」，預計將改編漫畫連載中相當高人氣的「人魚島篇」，這個單元中，三個主角受邀到一座神祕小島，展開了一段神奇的冒險。

Nagano向讀者表示，這是在2023年3月至11月連載的是去島上的故事，這也將是小可愛們首度在大銀幕上的旅行，希望大家可以一起期待上映。

消息曝光讓粉絲們非常興奮，不少看過漫畫版「人魚島篇」的粉絲都直呼非常期待可以看到這個單元用電影的方式來呈現：「我的快樂已經超越了極限」「我要興奮到發瘋啦」「努力活到明年8月期待這一天」。

