台北市 / 林彥廷 綜合報導

日本人氣作品《吉伊卡哇》確定首次電影化！本次將描繪的是在系列中屬於異色、且呼聲極高的人氣長篇篇章─「セイレーン篇」！電影標題為 《電影 吉伊卡哇 人魚島的祕密》。在公開的視覺圖中，可以看到坐在小船上的吉伊卡哇、小八貓與兔兔。戴著花冠與草裙、是前所未有全新造型的三人，正抬頭仰望著美麗的滿月與夜空。電影預計於日本 2026 年夏季上映。

由插畫家 Nagano 於 2020 年在 X（原 Twitter）上開始連載的《吉伊卡哇》迅速爆紅，更推出大量周邊與合作企劃，在日本各地掀起熱潮。其人氣持續攀升，曾三度獲得「日本角色大獎」冠軍，2022 年開播的短篇動畫在 YouTube 的觀看累積更突破 4 億次，是深受日本及全球喜愛的超人氣作品。

廣告 廣告

本作將描繪 Nagano 專為電影撰寫的長篇故事──粉絲口中的「セイレーン篇」。這個每更新就會佔據社群平台熱搜的超人氣章節，終於要躍上大銀幕。

製作由以劇場版《賽馬娘 Pretty Derby 新時代之門》中震撼的動作場面與高品質作畫聞名的 CygamesPictures 擔綱。在 Nagano 全程監修下，吉伊卡哇一行人的冒險將以壯闊的音樂與震撼的影像呈現。

《電影 吉伊卡哇 人魚島的祕密》故事大綱：某天，吉伊卡哇與小八貓在廣場休息時，臉上突然貼著傳單的兔兔衝了過來。小八貓查看後發現，那是一張寫著「邀請您前往特別的島嶼」的招待狀。「在島上完成簡單的討伐任務就能獲得 100 倍報酬」、「限定島拉麵、限定甜點，甜的辣的一切都實質免費」，這些誘人的字眼讓三人決定參加島上合宿。於是，他們與覺得這份傳單有點可疑的海獺師傅一起搭船登島——然而在島上等待他們的，竟是……!?

Nagano 表示，「《吉伊卡哇》要拍電影了！！標題是《人魚島的祕密》。內容改編自我在 2023 年 3 月～11 月於 X 發布的『前往島嶼的故事』。第一次能在大銀幕上看到吉伊卡哇他們的旅程，若大家能期待並享受這段時光，我會非常開心！」

吉伊卡哇首部動畫電影來了！ 《人魚島的祕密》2026夏季登場 | 圖 / 《吉伊卡哇 人魚島的秘密》官網

圖 / 《吉伊卡哇 人魚島的秘密》官網

原始連結







更多華視新聞報導

日本麥當勞推「吉伊卡哇」聯名 粉絲瘋搶爆亂象

日本麥當勞掀「吉伊卡哇」之亂 第3波販售可能喊卡

吉伊卡哇×三麗鷗新品開賣前「網站掛掉」 粉絲哀號：根本進不去 業者回應

