吉伊卡哇「台北常設店」今開幕！近百人排隊 入場限20分鐘

【記者莊偉祺／台北報導】吉伊卡哇繼與連鎖壽司店合作後，今台北常設店於中山商圈正式開幕，有網友指稱昨晚99.9%粉絲都在搶入場券，目前現場估近百人排隊入場，且入場時間只有20分鐘！

吉伊卡哇台北常設店「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」今（27日）正式開幕，常設店外觀以粉紅色系打造，有巨型吉伊卡哇笑臉立於門面，遠遠就能吸引目光成爲打卡地標。

這次引進來台的業者0% TAIPEI表示，為慶祝台北常設店開幕，現場特別推出紀念商品「垂耳兔玩偶吊飾」，最新冬季新品也與日本幾乎同步開賣，包含新年節慶系列、2026年馬年主題新品，以及多款熱門人氣再販商品。

吉伊卡哇台北常設店「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」店內。0% TAIPEI提供

但今日想入店須先抽「line入場整理券」，入場時間只有20分鐘，且每人每週限只能預約一個場次。有網友指出，昨晚全台99.9%吉友應該都在一片空白轉圈圈中輪迴搶券，等到畫面終於轉完，映入眼簾的是刷一整排無情的「結束受理」！

另有網友提醒，這次整理券是跟LINE綁定、沒辦法轉讓，除非對方跟你一起前往，再把手機借給你，並在外面等你買完，且截圖是無效的，小心不要被騙了！

台北常設店紀念商品「垂耳兔玩偶吊飾」。0% TAIPEI提供

業者則另公告，年底不只台北常設店，寶寶主題系列「Chiikawa Baby POP UP SHOP」今日同步登場華山1914文創園區登場，明年2月更接續推出吉伊卡哇與三麗鷗合作的華山主題快閃店。

吉伊卡哇台北常設店「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」今開幕進場排隊盛況。民眾提供

吉伊卡哇台北常設店「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」今開幕進場排隊隊伍蜿蜒至巷內。民眾提供

