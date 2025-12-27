「吉伊卡哇」常設店開幕！粉絲嗨朝聖喊：整理券好難搶

讓吉伊卡哇粉絲非常期待的台北首間常設店，在今天（27）正式開幕。（圖／東森新聞）





讓吉伊卡哇粉絲非常期待的台北首間常設店，在今天（27）正式開幕，12點開門營業前，店面鐵門半開，吸引不少民眾駐足，跟鐵門上可愛的角色拍照。由於前三周採預約制，除了有粉絲直呼整理券非常難搶之外，也有不少人到場才知道，因此撲了空。而常設店人氣這麼高的原因之一，就是有限定商品，網路上甚至出現加價代購潮。

店門前長長人龍，就是為了台北首間吉伊卡哇常設店，周六正式開幕，前三周採線上預約制，有整理券才能入場，有搶到的粉絲迫不及待，提早排隊等待入場。

工作人員：「你好這邊歡迎入場，謝謝您謝謝，小心喔，小心慢走。」12點一到開放進場，吉粉瞬間塞滿整間店拿著購物袋大開殺戒，這個也拿那個也要買，而沒搶到整理券的粉絲，也來朝聖在店外拍拍照，直呼實在太難搶了。

吉伊卡哇粉絲：「有點進去（整理券系統），但是點進去之後，它就顯示說已經額滿了，就沒有了，下周會再試試看。」

新加坡遊客：「我知道（要整理券），但是我沒有想到，突然間會看到這個（常設店），我已經在網上看到要自己抽，有一點可惜，但是就很開心看到，因為很可愛。」

香港遊客：「早上看IG的時候就看到，然後在飯店附近，算也是在這裡附近，然後就在這裡逛一下，可是我就不懂怎麼去預約。」

不只台灣人，新加坡香港遊客都特別來朝聖，但無法入場直呼好可惜，而人氣這麼高，就是因為台北常設店有限定商品，包括垂耳兔系列，有粉色吉伊卡哇，藍色小八黃色烏薩奇，人氣超級高。

吉伊卡哇粉絲：「（想買）垂耳的兔子，因為它是開幕限定的，就很可愛，（那有沒有很多朋友知道你有抽到），（就請妳幫忙代購之類的），有對就是，就是幫朋友買而已。」

人人喊卡哇伊，都想買到限定商品，網路上也出現加價代購潮，部分有抽到整理券的網友，貼出商品圖，喊出開放代購，有些加價30元有些則是50元，常設店預計會掀起搶購，現場人員全力備戰。

吉伊卡哇熱潮繼續燒，常設店狂吸吉粉。

