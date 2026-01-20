吉卜力首度IMAX規格呈現 《魔法公主》在台首週絕美特典海報曝光

《魔法公主》是吉卜力經典鉅作首度以IMAX、4K規格呈現。（甲上娛樂提供）

日本動畫大師宮﨑駿顛峰代表作《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》，是吉卜力經典鉅作首度以IMAX、4K規格呈現，並非只是單純讓畫面「變得更清楚」，讓觀眾得以更貼近宮﨑駿當年創作時的筆觸與情緒。當影像完整放大至IMAX規格，色彩層次與光影細節完整展開，音效也全面重製，讓觀眾彷彿真正走進那片充滿神靈、詛咒與抉擇的森林世界，不再只是觀看故事，而是被完整包覆其中。

電影將於1月23日在台上映，4K數位紀念版及Dolby Cinema、Dolby Vision ＋ Atmos版本也將於本月29日接續同步登場，對吉卜力迷而言，《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》是部必須在戲院中重新經歷的電影，對從未在戲院觀賞過本片的年輕世代來說，這次IMAX重映，正是一個與經典重新相遇的契機，在巨大的銀幕前，直視小桑的眼神、感受森林的呼吸，《魔法公主》不再只是一部經典動畫，而是一則關於選擇、立場與共存的寓言，一場值得走進戲院、重新體驗的電影旅程。

首週購票特典為「巨木森林IMAX限定版A3海報」。（甲上娛樂提供）

隨著在台上映倒數，粉絲敲碗的首週購票特典曝光，片商正式公布將推出限量的「巨木森林IMAX限定版A3海報」，以置身「巨木森林」的魔法公主小桑與山犬神為主視覺，採用0.35mm厚鑽卡紙印製，並裱上亮銀龍光澤效果，結合UV白墨與排斥油處理，讓自天而降宛如神域降臨的森林光束，在不同角度下閃耀層次流轉。主要角色與片名則運用線條打凹工法，使魔法公主小桑與山犬神莫娜的身影更顯立體，彷彿自銀幕中走到眼前，細節質感滿載。

