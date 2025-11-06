吉卜力、萬代要求OpenAI停止侵權！ 用日本作品訓練模型已違法

日本吉卜力工作室動畫導演宮崎駿著作漫畫《風起 妄想重返》改編之電影動畫《風起》。（圖／吉卜力工作室）

日本經濟產業省和文化廳的版權機構「海外內容發行協會」（Content Overseas Distribution Association，簡稱CODA）近日向OpenAI提出正式書面請求，要求其停止在未經授權的情況下，使用CODA相關公司作品作為人工智慧（AI）生成型預先訓練變換模型Sora 2的訓練資料。

自Sora 2於9月30日推出以來，平台上湧現大量具日本動畫或角色風格的生成影片，引發外界對版權使用的關注。事件發酵後，日本政府也正式要求OpenAI停止複製日本藝術作品，以防侵犯當地創作者的權益。

而這並非首次發生類似爭議，早在3月GPT-4o發表時，網路上便出現許多「吉卜力風」影像；甚至連OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在社群平台X（前Twitter）的個人大頭貼照，也被指具有相似的畫風。

阿特曼上月曾表示，OpenAI計劃修改Sora的「版權持有人退出政策（opt-out policy）」，即要求版權持有者要求不使用其內容。然而，旗下成員涵蓋吉卜力工作室、萬代南夢宮等多家日本知名IP權利人的CODA協會，發聲指該政策仍不符合日本著作權法，強調「依日本現行制度，使用受版權保護的作品，須事前取得版權持有人同意，並不存在事後異議即可免責的機制。」

目前，CODA已代表會員發出公開信，正式要求OpenAI針對著作權問題作出誠懇回應，並立即停止未經授權使用日本內容作為模型訓練資料或生成素材。信中提到，OpenAI於模型訓練過程中若涉及資料複製，可能已構成著作權侵害，尤其當生成影像含有受版權保護的角色或設計時，問題更為嚴重。

