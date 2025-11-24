吉友們注意！《吉伊卡哇》確定製作首部動畫電影 上映時間出爐

即時中心／潘柏廷報導

日本人氣作品《吉伊卡哇》（ちいかわ）的角色吉伊卡哇、小八貓、兔兔烏薩奇，其可愛又療癒的模樣深受不少國人愛戴；今（24）日官方也在社群X上正式宣布，將在2026年夏天推出首部電影版，名字則為《人魚島的秘密》（暫譯）。

東寶公司也在X表示，《吉伊卡哇》期待已久的首次電影化決定，預定於2026年夏季上映，名字則為《人魚島的秘密》；東寶強調，曾引發多起社會現象的「ちいかわ」終於登上大銀幕！而本作描繪的是系列中異色且人氣極高的長篇故事「去島上篇」，吉伊卡哇他們難以忘懷的夏天即將展開。

