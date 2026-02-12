吉娃娃網路成癮壞掉了！《萌寵列車》揭社群黑暗面 網驚：這我同事吧
適合闔家觀賞的動畫片《萌寵列車》（Pet Train），由法國知名動畫團隊全力打造，從宛如「羅賓漢」的主角浣熊，到可愛討喜的家貓、剛正不阿的警犬、甚至有明星光環的大蛇等，背景迥異的動物角色栩栩如生。
除了童趣元素，《萌寵列車》也隱含許多與現代社會息息相關的黑色幽默。導演班諾特達菲斯舉例：「片中有一隻被網紅飼養、糖類與網路重度成癮且滿嘴陰謀論的吉娃娃，還有看到惡整動物影片就火冒三丈的灰貓，這些哏大人看了想必深有感觸！」
浣熊大展獨門功夫與反派蜜獾單挑
本片由法國知名視覺設計師班諾特達菲斯與剪輯師尚克里斯蒂安塔西聯手執導。兩人在動作場景上下足苦心，無論是浣熊大展獨門功夫與反派蜜獾單挑，或是寵物們聯手化險為夷，每個鏡頭都具備強烈身歷其境感。
兩位導演坦言，製作過程中最困難的部分就是「讓高速移動的火車逼真起來」！班諾特達菲斯表示：「火車行駛時窗外風景不斷掠過，有大量場景需要製作，車廂內的晃動細節更是一大挑戰。」
浣熊「獵鷹」鋌而走險拯救同伴
故事始於聖誕節前夕，自稱「獵鷹」的浣熊為了讓無家可歸的夥伴們吃上一頓聖誕大餐，意外捲入蜜獾漢斯的犯罪計劃。當整輛火車被邪惡勢力劫持，車上僅剩一群養尊處優的網紅貓狗、警犬及超市吉祥物烏龜。劇本巧妙對比了「自立自強的野生動物」與「被豢養的寵物」，究竟是自由卻受凍挨餓比較幸福，還是不愁吃穿卻身處籠中比較幸福？
這群驚慌失措的寵物，是否能在自責的「獵鷹」帶領下成功逃脫？《萌寵列車》是一段關於責任與自我認同的奇幻旅程，電影將於2月13日正式在台上映。
